Fluminense oficializa empréstimo de Fuentes ao Fortaleza
Lateral assinou até o fim de 2026, com opção de compra
O Fluminense oficializou o empréstimo do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes ao Fortaleza. O vínculo do colombiano será válido até o fim da temporada, incluindo uma opção de compra.
Fuentes ficou sem espaço na equipe carioca com o técnico Zubeldia, que tem Renê como titular e Guilherme Arana na reserva. O anúncio aconteceu na tarde desta sexta-feira (13).
O atleta de 29 anos foi formado nas categorias de base do Barranquilla-COL e, em seguida, transferiu-se para o Junior Barranquilla-COL. Fuentes também passou uma temporada no Real Zaragoza-ESP. Foram 34 partidas pelo Fluminense, tendo seis assistências ao todo.
— Feliz de poder estar aqui neste grande clube, contribuir o meu melhor neste grande projeto que é o Fortaleza, que eu conheço e aprendi sobre ele nos últimos anos. Venho para entregar o meu amor por esta camisa, sempre estar com energia para este tipo de projeto. Também o objetivo é deixar o Fortaleza no alto, que é onde o clube merece - celebrou Fuentes.
O Leão buscou o empréstimo para preencher uma das principais lacunas no seu elenco. Isso porque Diogo Barbosa está fora dos planos e Weverson rescindiu o contrato para acertar com o Gil Vicente-POR. O jovem Guilherme, que estreou profissionalmente diante do Ceará, era a única opção de ofício na lateral.
Contratações do Fortaleza
O Fortaleza oficializou, na semana passada, a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.
Nesta semana, o clube anunciou a chegada por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho, cedido pelo Cruzeiro. Luiz Fernando e GB também reforçaram o setor ofensivo.
