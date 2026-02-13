Conmebol define arbitragem dos jogos de Botafogo e Bahia na pré-Libertadores

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (13), a arbitragem dos jogos da segunda fase da preliminar da Libertadores, quando Botafogo e Bahia entram na disputa por uma vaga na fase de grupos. As partidas de ida serão no dia 18 de fevereiro, enquanto as de volta serão no dia 25.

Os dois brasileiros estream fora de casa. O Alvinegro enfrenta o Nacional Potosí, na altitude da Bolívia, no Estádio Victor Agustín Ugarte, com equipe equatoriana no comando. O Bahia encara o O'Higgins, do Chile, no El Tenente, com arbitragem uruguaia.

Os vencedores de cada confronto terão mais uma fase prévia antes da principal. Se avançar, o time carioca enfrenta o Barcelona-EQU ou o Argentinos Juniors. O baiano, por sua vez, pode pegar o Deportivo Táchira-VEN ou o Deportes Tolima-COL.

Confira a arbitragem dos jogos de Bahia e Botafogo

Nacional Potosí x Botafogo

Quarta-feira (18), 21h30

Árbitro: Augusto Aragon (EQU)

Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

VAR: Gabriel Gonzalez (EQU)

O'Higgins x Bahia

Quarta-feira (18), 19h

Árbitro: Alberto Feres (URU)

Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Veja todos os times já classificados para a fase de grupos da Libertadores

ARGENTINA: Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central e Boca Juniors;

BOLÍVIA: Always Ready e Bolívar;

BRASIL: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense;

CHILE: Coquimbo Unido e Universidad Católica;

COLÔMBIA: Independiente Santa Fé;

EQUADOR: Independiente del Valle;

PARAGUAI: Cerro Porteño e Libertad;

PERU: Universitario e Cusco;

URUGUAI: Nacional e Peñarol;

VENEZUELA: Universidad Central e Deportivo La Guaira.

