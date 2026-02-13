O Athletico aumentou o salário e, consequentemente, a multa do meia-atacante Bruninho nesta sexta-feira (13). O jogador de 17 anos era alvo de times brasileiros e do exterior.

O Furacão deu um acréscimo salarial para aumentar a multa rescisória no Brasil: de R$ 40 milhões para R$ 60 milhões. Esse valor nacional representa 2.000 vezes o salário do atleta.

Já a quantia para o exterior se manteve em 60 milhões de euros (R$ 374,5 milhões, na cotação atual). Internamente, a diretoria rubro-negra aceitaria negociá-lo por 15 milhões de euros (R$ 93 milhões).

Nas tratativas, o staff do jovem atleta, representado pela Elenko Sports, queria estender o vínculo contratual até 2030. O acordo seguiu até o fim de março de 2028.

Essa negociação se arrastava desde o mês passado, e Bruninho chegou a ficar de fora da estreia do Brasileirão contra o Internacional, em 28 de janeiro. O meia-atacante já tinha renovado em setembro de 2025, quando a multa era de R$ 14 milhões, mas passou a chamar mais a atenção ao estrear no profissional do Athletico no começo deste ano.

No Paranaense, com o time de aspirantes, ele marcou quatro gols e deu uma assistência em oito jogos. O meia-atacante também atuou diante do Santos, pela Série A, na quinta-feira (12).

Com a performance, Bruninho virou alvo de conversas recentes com o Cruzeiro, além do Benfica-POR e do Shakhtar Donetsk-UCR. Nenhuma proposta foi formalizada.

Europa de olho em Bruninho, do Athletico

Além dos times brasileiros, que obrigaram o Athletico a acelerar a renovação, a Europa também está de olho em Bruninho. Ao menos sete clubes já o sondaram e monitoram o futuro dele: os ingleses Tottenham e Wolverhampton, os portugueses Benfica e Porto, o espanhol Real Betis, o russo Zenit e o ucraniano Shakhtar Donetsk.

Vale lembrar que o meia só completa 18 anos, quando pode sair do Brasil, em 16 de agosto de 2026.

Bruninho comemora gol pelo Athletico na Arena da Baixada. Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press

Bruninho, do Athletico, foi afastado antes da renovação

Com o desempenho no Brasileirão Sub-17 de 2025, quando o Athletico parou na semifinal, Bruninho chamou a atenção de Bahia, Bragantino, Cruzeiro e Palmeiras. A renovação dele, então, virou uma novela.

A ideia da cúpula atleticana era ampliar a multa rescisória, já que primeiro contrato profissional foi assinado em abril, com validade até o fim de março de 2028. O atleta tinha mudado de representante, com um familiar (tio) assumindo a gestão da carreira, e viveu um impasse.

Com a permanência travada, o camisa 10 do Furacão chegou a ser afastado pela diretoria por dois jogos. Após algumas semanas, o agente e o clube entraram em um consenso tanto pelo salário quanto pelo tempo de contrato. No mesmo dia da renovação, o meia entrou em campo na goleada por 6 a 0 contra o Botafogo, no CT do Caju, pelo Brasileiro.

Bruninho no Athletico

Bruninho está no CT do Caju desde 2021, quando tinha 13 anos, após ser descoberto por Fernando Santos, observador técnico do Athletico. Ele subiu para o sub-17 em 2024, mas passou a se destacar no ano passado.

Camisa 10 da categoria, o meia-atacante fez 23 gols em 37 jogos em 2025: 10 no Brasileirão, oito no Paranaense, três na Copa do Brasil e dois na Copa Sul.

Não por acaso, na metade de setembro de 2025, começou a ser patrocinado por uma marca internacional de material esportivo. No final de outubro, ele subiu para o Sub-20 e marcou dois gols em seis partidas pela Copa Sul.

Já na metade de dezembro, Bruninho foi integrado ao time de aspirantes, que tem atletas do Sub-20 e seis reforços da equipe principal, e ficou de fora da Copinha. Agora, o meia-atacante foi integrado ao elenco principal.