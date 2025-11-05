Com nova expulsão de Plata, Flamengo empata com São Paulo; Palmeiras comemora
Tricolor Paulista pressionou o Rubro-Negro na reta final, mas não conseguiu marcar
Em jogo agitado na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (5). O time carioca chegou a encaminhar a vitória pelo Brasileirão, com gols de Arrascaeta e Samuel Lino, mas viu o jogo mudar com uma nova expulsão de Gonzalo Plata. Com um a mais em campo, o Tricolor Paulista deixou tudo igual com Ferreirinha (Luciano marcou o primeiro).
Quem festeja esse empate é o Palmeiras, que pode abrir três pontos de vantagem na liderança. Atualmente, o Rubro-Negro está empatado com o Verdão (65 pontos), que entra em campo nesta quinta contra Santos no Allianz Parque. O São Paulo é o oitavo, com 45 pontos.
➡️ Confira o simulador do Brasileirão
Como foi o jogo
O jogo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.
Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida. O Tricolor Paulista buscou aproveitar os erros dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.
A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.
Segundo tempo
Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.
O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.
O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda. Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra.
O que vem por aí
O São Paulo recebeu o RB Bull Bragantino no sábado, às 21h. Já no domingo, às 18h30, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2X2 FLAMENGO
32ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro; Santos (SP)
🥅 Gols: Luciano, 2'/1°T (1-0); Arrascaeta, 7'/1°T (1-1); Samuel Lino, 18'/2°T (1-2); Ferreirinha, 34'/2°T (2-2)
🟨 Cartões amarelos: Luciano e Alisson (SAO); Carrascal, Danilo e Pulgar (FLA)
🟥 Cartões vermelhos: Gonzalo Plata (FLA)
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Crespo)
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric (Maik), Pablo Maia (Alisson), Luiz Gustavo (Marcos Antônio), Bobadilla e Ferreirinha; Luciano e Tapia (Lucas Moura).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Wallace Yan) e Arrascaeta (De La Cruz); Carrascal (Luiz Araújo), Plata e Lino (Ayrton Lucas).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Tudo sobre
