Torcida do Flamengo esgota ingressos para jogo decisivo contra o Santos

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acreditando na busca pelo eneacampeonato, a torcida rubro-negra esgotou os ingressos para a partida no Maracanã.

Cerca de 55 mil ingressos foram vendidos para a partida do Flamengo deste domingo. No total, contando com gratuidades, o confronto deve contar com mais 60 mil torcedores no Rio de Janeiro. Restam, ainda, ingressos para a torcida santista, que ficará localizada no Setor Sul (superior).

O ingresso mais barato para o torcedor rubro-negro custou R$ 80 (inteira) para o Setor Sul. Já na Norte, em que se concentra grande parte das torcidas organizadas, o valor foi R$ 100 (inteira). O bilhete para o Maracanã Mais, o mais caro do estádio, saiu por R$ 600.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Situação do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo reencontra o seu torcedor após um empate amargo fora de casa. No meio da semana, a equipe de Filipe Luís ficou no 2 a 2 com o São Paulo na Vila Belmiro. O time carioca estava vencendo a partida por 2 a 1 até a expulsão de Plata, que deixou o Fla com um jogador a menos. Diante deste cenário, o Tricolor Paulista não marcou bobeira e deixou tudo igual.

Assim, o Rubro-Negro ficou com 65 pontos. O Palmeiras, líder do Brasileirão, venceu o Santos por 2 a 0 nesta quinta-feira e abriu três pontos de vantagem.

Próximos jogos do Flamengo

Após o duelo com o Santos, o time carioca encara o Sport e o Fluminense, ambos como visitante. Posteriormente, recebe o RB Bragantino no Maracanã.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.