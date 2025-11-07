menu hamburguer
Vitor Roque 'renasce' no Palmeiras e brilha após convocação à Seleção

Atacante marcou os ddois gols da vitória sobre o Santos pelo Brasileirão

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
05:30
Vitor Roque, centroavante do Palmeiras
imagem cameraVitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Vitor Roque foi o destaque absoluto da vitória do Palmeiras sobre o Santos por 2 a 0, que garantiu folga à equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Dos pés do camisa 9 saíram ambos os gols do confronto, o segundo deles em um toque sutil que encobriu o goleiro Brazão.

Em sua primeira aparição desde a convocação de Carlo Ancelotti, o atacante mostrou por que recebeu nova oportunidade de defender a Seleção Brasileira e chega com moral para os amistosos da Data Fifa, período em que a comissão técnica deve testar novas opções no ataque.

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque precisou de 900 minutos e mais de dez partidas para marcar seu primeiro gol desde o retorno ao futebol brasileiro. Mesmo oscilando, foi bancado por Abel Ferreira e seguiu entre os titulares. A virada de chave em seu rendimento aconteceu com a formação da dupla de ataque com Flaco López no segundo semestre.

Ao todo, o atacante soma 19 gols e cinco assistências em 51 partidas pelo Verdão. Todos os gols foram marcados em jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, competições em que o Palmeiras ainda sonha com títulos na temporada.

Consolidado como uma das referências do Palmeiras, Vitor Roque voltou a atrair o interesse de clubes do futebol europeu, mas mantém como principal plano ser um dos nomes selecionados para a disputa da Copa do Mundo com a camisa do Brasil.

Nesse cenário, nada melhor do que um ambiente em que o atacante já esteja à vontade e com liberdade para atuar em sua faixa preferida do campo. A parceria com Flaco López, outro nome convocado, é mais um diferencial. Em sintonia dentro de campo, foi dos pés do argentino que saiu o passe para o primeiro gol do "Tigrinho", que desestabilizou o Santos e abriu caminho para a vitória.

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras diante do Santos. (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
Vitor Roque comemora gol do Palmeiras diante do Santos, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

Agora, cabe a Vitor Roque reproduzir com a camisa da Seleção Brasileira o mesmo desempenho que vem apresentando no segundo semestre pelo Palmeiras. As oportunidades são limitadas no time de Ancelotti, que ainda observa diversos nomes na disputa por poucas vagas no ataque.

Tudo sobre

