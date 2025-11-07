Vitor Roque 'renasce' no Palmeiras e brilha após convocação à Seleção

Vitor Roque foi o destaque absoluto da vitória do Palmeiras sobre o Santos por 2 a 0, que garantiu folga à equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Dos pés do camisa 9 saíram ambos os gols do confronto, o segundo deles em um toque sutil que encobriu o goleiro Brazão.

Em sua primeira aparição desde a convocação de Carlo Ancelotti, o atacante mostrou por que recebeu nova oportunidade de defender a Seleção Brasileira e chega com moral para os amistosos da Data Fifa, período em que a comissão técnica deve testar novas opções no ataque.

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque precisou de 900 minutos e mais de dez partidas para marcar seu primeiro gol desde o retorno ao futebol brasileiro. Mesmo oscilando, foi bancado por Abel Ferreira e seguiu entre os titulares. A virada de chave em seu rendimento aconteceu com a formação da dupla de ataque com Flaco López no segundo semestre.

Ao todo, o atacante soma 19 gols e cinco assistências em 51 partidas pelo Verdão. Todos os gols foram marcados em jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, competições em que o Palmeiras ainda sonha com títulos na temporada.

Consolidado como uma das referências do Palmeiras, Vitor Roque voltou a atrair o interesse de clubes do futebol europeu, mas mantém como principal plano ser um dos nomes selecionados para a disputa da Copa do Mundo com a camisa do Brasil.

Nesse cenário, nada melhor do que um ambiente em que o atacante já esteja à vontade e com liberdade para atuar em sua faixa preferida do campo. A parceria com Flaco López, outro nome convocado, é mais um diferencial. Em sintonia dentro de campo, foi dos pés do argentino que saiu o passe para o primeiro gol do "Tigrinho", que desestabilizou o Santos e abriu caminho para a vitória.

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras diante do Santos, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

Agora, cabe a Vitor Roque reproduzir com a camisa da Seleção Brasileira o mesmo desempenho que vem apresentando no segundo semestre pelo Palmeiras. As oportunidades são limitadas no time de Ancelotti, que ainda observa diversos nomes na disputa por poucas vagas no ataque.