Flamengo ou Palmeiras? Cicinho crava quem leva a melhor e explica: 'Não tem'

Flamengo e Palmeiras estão disputando o Campeonato Brasileiro e vão decidir a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O ex-jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira Cicinho apontou quem leva a melhor nas decisões e explicou o motivo.

Durante o programa "Jogo Aberto", na Band, Cicinho apontou as diferenças entre Flamengo e Palmeiras. Ele apostou no Rubro-Negro para a reta final decisiva.

- Nós estamos falando do Flamengo, que tem jogadores como Arrascaeta, Pedro, tem craques no time. O Palmeiras não tem um grande craque, mas no conjunto está se sobressaindo. Como torcedor, eu jogaria minhas fichas no Flamengo - disparou Cicinho.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 29 de novembro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Disputa pelo título entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Palmeiras lidera 68 pontos, contra 65 pontos do Flamengo. Ambos têm sete partidas a jogar; quatro até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.

O Verdão venceu o Santos nesta quinta-feira (6) e abriu três pontos de vantagem em relação ao Rubro-Negro. Briga entre Flamengo x Palmeiras pegando fogo no Brasileirão.