Flamengo x Fluminense: Ferj define data e horário do segundo jogo da final

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu a data e o horário do jogo de volta do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, com mando de campo rubro-negro. As equipes se enfrentam no domingo (9), às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Anteriormente, a Band e a TV Globo, detentoras de transmissão do estadual do Rio de Janeiro, não estavam chegando a um acordo sobre o dia do segundo confronto da decisão. No entanto, as partes se acertaram com a federação e bateram o martelo.

➡️ Fla-Flu: relembre as últimas decisões do Carioca entre as equipes

Flamengo e Fluminense se enfrentam na quarta e no domingo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Primeiro jogo da final do Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Importante mencionar que não há vantagem para nenhuma das equipes na decisão. Ou seja, em caso de empate na soma dos placares, o campeão será definido nos pênaltis.