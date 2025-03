Flamengo e Fluminense disputam a taça do Campeonato Carioca deste ano. O cenário, entretanto, não é muito distinto das temporadas anteriores. Afinal, essa é a quinta vez nos últimos seis anos que os rivais se enfrentam na decisão do estadual. O Lance! relembra os últimos confrontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta sequência recente, Flamengo e Fluminense só não se enfrentaram na final no ano passado, quando o Rubro-Negro bateu o Nova Iguaçu na final.

Flamengo é o atual campeão do Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as últimas decisões entre Flamengo e Fluminense no Carioca

2020 🔴⚫🏆

Embalado pelo ano mágico de 2019, a temporada seguinte do Flamengo contou com o título estadual diante do rival. Por conta da pandemia da Covid-19, os dois jogos da final foram em julho. Na primeira partida, a equipe de Jorge Jesus venceu por 2 a 1, com gols de Pedro e Michael. Vitinho garantiu a vitória por 1 a 0 no compromisso de volta e sacramentou o título rubro-negro.

continua após a publicidade

Jogo de ida - Fluminense 1 x 2 Flamengo Jogo de volta - Flamengo 1 x 0 Fluminense

Um fato curioso chamou a atenção na comemoração do título. Rafinha, que nas redes sociais vinha sendo chamado de "distribuidor de istônico", entrou na pilha e entregou garrafinhas na hora de levantar a taça.

Rafinha na comemoração do título (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

2021 🔴⚫🏆

Em 2021 o Flamengo conquistou o tricampeonato estadual. Diferentemente do ano anterior, quando encaminhou a conquista no jogo de ida, o time do técnico Rogério Ceni só confirmou o troféu na partida de volta, já que empatou no primeiro por 1 a 1. Assim, Gabigol (2x) e João Gomes balançaram a rede e garantiram mais uma conquista rubro-negra.

continua após a publicidade

Jogo de ida - Fluminense 1 x 1 Flamengo Jogo de volta - Flamengo 3 x 1 Fluminense

Gerson com a taça do Carioca de 2021 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

2022 🟢🔴🏆

Em 2022 o Fluminense impediu uma conquista inédita de tetracampeonato regional do rival. Após eliminar o Botafogo na semifinal, o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor no placar agregado contra o Flamengo por 3 a 1, com três gols de Cano. Esse, aliás, foi o primeiro título desde a conquista do Brasileiro de 2012.

Jogo de ida - Flamengo 0 x 2 Fluminense Jogo de volta - Fluminense 1 x 1 Flamengo

Cano comemorando gol contra o Flamengo (Foto: Armando Paiva/Lancepress!)

2023 🟢🔴🏆

Com Vítor Pereira, o Flamengo perdeu para o Fluminense na decisão de 2023 (em um começo de temporado assustador, com derrotas revés no Mundial, Supercopa e Recopa). Após o time da Gávea vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor, com gols de Marcelo, Cano (2x) e Alexsander, venceu por 4 a 1 e levantou a taça.

Jogo de ida - Flamengo 2 x 0 Fluminense Jogo de volta - Fluminense 4 x 1 Flamengo