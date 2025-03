Renê vê Fluminense forte e faz revelação sobre Flamengo: ‘Tem pontos fracos’

Lateral do Fluminense, Renê vê sua equipe chegando muito forte para disputar o título do Campeonato Carioca diante do Flamengo. O veterano fez uma breve análise da final e revelou que o adversário possui pontos fracos às vésperas da decisão.

- A gente sabe que eles têm uma pegada muito forte, que gostam de ficar com a bola. A estratégia é deixá-los desconfortáveis, tirar a bola do Flamengo, que é o que eles mais gostam, e implementar nosso jogo. Também gostamos de ter a bola, aproveitar os espaços que o adversário vai dar e tentar minimizar as virtudes do Flamengo. Não vamos falar os detalhes, mas sabemos que o Flamengo tem seus pontos fracos e é trabalhar em cima disso.

Renê afirmou que existe uma motivação extra por enfrentar o Flamengo com a camisa do Fluminense na final do estadual. Além disso, o lateral-esquerdo rechaçou favoritismo do Rubro-Negro dentro do campo, embora admita ouvir sobre o tema do lado de fora.

- O Fluminense vem mostrando sua força, chegando em finais. Vim pra cá com o pensamento de ser campeão. O sentimento de jogar um clássico sempre traz uma emoção diferente. Contra um ex-clube tem um algo a mais. Mas o foco está mais no jogo, sabemos que será difícil, mas nosso time tem muita capacidade e vamos em busca do título. Depois que o Flamengo começou a investir alto, a mídia e todos dizem que eles são favoritos. Já estive do outro lado e sei que quem dava mais dificuldade era o Fluminense, era o time que nos batia. Tem favoritismo do lado de fora, mas dentro de campo são onze contra onze.

Na quarta-feira (12), o Fluminense encara o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor faz dois treinos no Rio de Janeiro para decidir a escalação e armar a defesa no confronto decisivo em busca do título estadual.

