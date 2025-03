Fluminense x Flamengo: venda de ingressos para público geral começa nesta terça

Fluminense e Flamengo se enfrentam na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A venda de ingressos para o público geral começa na manhã desta terça, por meio do site oficial do clube das Laranjeiras e das lojas físicas, além das bilheterias do Maracanã.

O público geral terá acesso aos ingressos às 10h. Anteriormente, sócios-torcedores do Fluminense foram liberadores para adquirir as entradas.

Importante ressaltar que, em comum acordo entre os clubes, sócios do Flamengo terão 60% de desconto na partida de ida. No jogo de volta, com o mando de campo rubro-negro, o mesmo desconto será aplicado aos sócios do Fluminense, independentemente da categoria.

Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã na quarta-feira (Foto: Divulgação/Maracanã)

Veja os valores dos ingressos

SETOR SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 0 Arquiba Raiz – R$ 60 Guerreiro Toda Terra – R$ 72 Guerreiro – R$ 96 Leste Raiz – R$ 120 Inteira – R$ 120 Meia-entrada – R$ 60

SETOR LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 0 Arquiba Raiz – R$ 80 Guerreiro Toda Terra – R$ 96 Guerreiro – R$ 128 Leste Raiz – R$ 160 Inteira – R$ 160 Meia-entrada – R$ 80

SETOR LESTE SUPERIOR (TORCIDA MISTA)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz / Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 0 Arquiba Raiz – R$ 35 Guerreiro Toda Terra – R$ 84 Guerreiro – R$ 112 Inteira – R$ 140 Meia-entrada – R$ 70

SETOR OESTE (TORCIDA MISTA)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 0 Arquiba Raiz – R$ 100 Guerreiro Toda Terra – R$ 120 Guerreiro – R$ 160 Leste Raiz – R$ 200 Inteira – R$ 200 Meia-entrada – R$ 100

SETOR MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)

Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0 Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 700 Inteira – R$ 700 Meia-entrada – R$ 387,50

SETOR NORTE (TORCIDA DO FLAMENGO)