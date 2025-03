A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu, na tarde desta segunda-feira (10), os árbitros que apitarão os jogos entre Flamengo e Fluminense pela decisão do Campeonato Carioca. O confronto de ida será na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O segundo, no entanto, ainda não tem data e dia confirmados, mas acontecerá no próximo fim de semana. Ambos os clássicos serão no Maracanã.

Veja os árbitros que apitarão os jogos da final do Carioca

Jogo de ida - Yuri Elino Ferreira da Cruz

Jogo de volta - Bruno Arleu de Araújo

Flamengo e Fluminense se enfrentam pela decisão do Carioca (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Yuri Elino apitou o jogo de ida entre Fluminense e Volta Redonda. O Tricolor levou a melhor e venceu por 4 a 0. Já Bruno Arleu de Araújo esteve no comando do apito no clássico entre Flamengo e Vasco, pelo confronto de volta da semifinal. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Essa será a quinta vez nos últimos seis anos que Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca. Em 2020 e 2021 o Rubro-Negro levou a mulhor, enquanto o Tricolor levantou a taça em 2022 e 2023.