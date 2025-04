Flamengo vence o Fluminense e deixa lanterna do Brasileirão sub-20

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quinta-feira (3), no Estádio Moça Bonita, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão sub-20. Pedro Leão e Lorran fizeram os gols da vitória do rubro-negro, enquanto Palacios diminuiu para o Flu.

Com o resultado, a equipe das Laranjeiras segue com três pontos e ocupa a 16ª colocação. Já o time da Gávea conquistou os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro sub-20 e saiu da lanterna, assumindo a 18ª posição - o Rubro-Negro tem um jogo atrasado.

Fluminense sub-20 x Flamengo sub-20: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de equilíbrio tanto nas finalizações quanto na posse de bola. A melhor chegada foi do Tricolor logo no primeiro minuto de jogo, com Kelwin saindo cara a cara com Lucas Furtado e parando no goleiro rubro-negro. Do outro lado, o Fla criou jogadas em velocidade com Guilherme e Shola, mas pecou na conclusão.

Já aos 42 minutos, o Fluminense teve grande chance com Fabinho, invadindo a área pela direita e acionando Léo Jance, que bateu de primeira e isolou a oportunidade. Logo depois, o Flamengo respondeu em jogada individual de Lorran, que arrancou e bateu colocado para fora.

Após o intervalo, o Flu tomou a iniciativa e levou perigo logo no início. Aos nove minutos da segunda etapa, Fabinho infiltrou na área e tocou para trás. Fidélis bateu mal e desperdiçou a chance. No lance seguinte, foi a vez de Fabinho passar pela marcação e finalizar, mas um desvio mandou a bola para fora.

Apesar do Tricolor começar melhor, foi o Rubro-Negro quem aproveitou as oportunidades. Da Mata desviou cruzamento, e Pedro Leão se antecipou a zaga para tocar na saída de Kevyn e abrir o placar aos 14'/2ºT. Dois minutos depois, Lorran fez jogada individual pela esquerda e bateu rasteiro, com desvio, e fez o segundo do Flamengo de forma relâmpago.

A resposta do Fluminense não demorou muito. Aos 26'/2ºT, Léo Jance cruzou para Kelwin, que desviou a bola e a mandou natrave. Na sobra, Palacios escorou e diminuiu a diferença em Moça Bonita. Contudo, o gol não foi o suficiente para evitar a vitória do Flamengo, que levou a melhor por 2 a 1.

O que vem por aí?

O Fluminense sub-20 volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (9) e visita o Red Bull Bragantino pela quinta rodada. Por sua vez, o Flamengo recebe o Cuiabá no próximo domingo (6), também pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

