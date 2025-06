Brasileirão Feminino Sub-20 2025: formato, grupos e onde assistir

O Brasileirão Feminino Sub-20 teve início nesta terça-feira (11), com a vitória do São Paulo diante do Remo por 1 a 0. O Flamengo é o atual campeão.

Participam desta edição: América-MG, Botafogo, CESC HEIPS-RJ, Ceará, Corinthians, Criciúma, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Independente-SP, Internacional, Itacoatiara-AM, Mixto-MT, Palmeiras, Paysandu, Red Bull Bragantino, Remo, Recanto-AM, Santos, Sport Recife, São Paulo e União Desportiva Alagoana (UDA)-AL.

Os jogos serão transmitidos pelos próprios times, através do Youtube.

Formato

O torneio conta com 24 equipes, distribuídas em seis grupos de quatro times cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que terão confrontos eliminatórios em jogos de ida e volta, assim como na semifinal. A grande final será realizada no dia 28 de agosto.

1ª Fase - Fase de Grupos: 24 times divididos em seis grupos com quatro clubes em cada um. As equipes jogam entre si em partidas de ida e volta dentro dos grupos. Os seis primeiros colocados e os dois melhores segundos colocados na classificação geral avançam para as quartas de final. 2ª Fase - Quartas de Final: confrontos eliminatórios em jogos de ida e volta entre os oito times classificados. 3ª Fase - Semifinal: as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, com os vencedores garantindo vaga na final. 4ª Fase - Final: a grande decisão ocorre em uma partida única para determinar o campeão.

Grupos do Brasileirão Feminino Sub-20

Grupo A

Flamengo

Fluminense

Heips (RJ)

Mixto (MT)

Grupo B

Botafogo

Independente

Red Bull Bragantino

Sport

Grupo C

Grêmio

Internacional

Itacoatiara-AM

Paysandu

Grupo D

Corinthians

Criciúma

Santos

UDA-AL

Grupo E

Ceará

Fortaleza

Palmeiras

Recanto da Criança (AM)

Grupo F