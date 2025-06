Internacional terá Borré desde o começo do jogo com o Galo

Precisando vencer o Atlético-MG, nesta quinta-feira (12), o Internacional terá Rafael Borré desde o começo do jogo. Pelo que apurou o Lance!, o técnico Roger Machado deve colocar o colombiano desde o começo da partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 21h30min (de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A um ponto da zona de rebaixamento, o Colocardo precisa dos três pontos para se manter afastado do Z4. Se perder ou empatar, dependerá de resultados para não passar a parada para o Mundial de Clubes entre os prováveis rebaixados.

Time terá três volantes

Pelo que foi levantado, o último treino, realizado na manhã desta quarta (11), o treinador deverá armar o time com três no ataque – além de Borré, Wesley e Bruno Tabata – e três no meio-campo. Ainda não é certo se serão três volantes ou se Óscar Romero será usado no lugar de Alan Patrick, suspenso por três amarelos.

Dessa forma, Roger Machado deve começar o jogo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo (Thiago Maia), Bruno Henrique e Óscar Romero (Thiago Maia); Bruno Tabata, Rafael Borré e Wesley.

Valencia e Gustavo Prado no banco

Além de Ricardo Mathias, Enner Valencia e Gustavo Prado estão à disposição do comandante colorado. Ambos retornam de viagem. Valencia, estava com a seleção do Equador, com a qual jogou 25 minutos do 0 a 0 contra o Peru, que garantiu a classificação equatoriana à terceira Copa do Mundo consecutiva.

Já Prado estava com a Seleção Brasileira sub-20, pela qual marcou um gol na goleada de 4 a 0 sobre a Coreia do Sul. A partida amistosa foi disputada no Egito, na segunda (9). Na quinta anterior (5), também esteve em campo no 0 a 0 com a Islândia.