Flamengo demite técnico campeão da Libertadores sub-20

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (2) a demissão de Cleber dos Santos, técnico campeão da Libertadores sub-20 no último mês, superando o Palmeiras na decisão. Ele comandava a categoria no Rubro-Negro desde outubro do ano passado.

— O clube agradece aos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do treinador —escreveu o Flamengo em nota.

Novo técnico do Flamengo sub-20

O Fla já havia anunciado a contratação do português Nuno Campos para o cargo de treinador da equipe sub-20 na última semana. Ele trabalhou com o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, no Shakthar Donetsk, da Ucrânia.

Ex-jogador de clubes de menor expressão do futebol português, como Belenenses e Farense, Nuno iniciou a sua trajetória na beira do campo como auxiliar técnico. Ele trabalhou ao lado do seu conterrâneo Paulo Fonseca nos seguintes clubes: Pinhalnovense, CD Aves, Paços Ferreira, Porto, Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.

Após a passagem pela Roma, Nuno Campos optou por seguir a carreira de treinador. Foram duas breves experiências. A primeira com o Santa Clara em 2021, mas ficou apenas um mês. A segunda com o Tondela (treinou a equipe em 10 jogos). Já o seu último trabalho foi no Toluca, do México, mas novamente como auxiliar técnico, ao lado de Renato Paiva, hoje no Botafogo.

Mesmo com a chegada de Nuno, havia a possibilidade de Cleber dos Santos seguir no clube como técnico da equipe B do sub-20. Contudo, a ideia não se concretizou, e o profissional deixa o clube após seis meses.

