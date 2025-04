Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense

O negócio, que estava próximo, agora está confirmado: Renato Gaúcho é novamente treinador do Fluminense. Esta será sua sétima passagem pelo clube das Laranjeiras e ele já dirige a equipe a partir de sexta-feira (4), no CT Carlos Carlos Castilho.

Junto com ele, chegam seus auxiliares, Marcelo Salles e Alexandres Mendes. O contrato vai até o final de 2025. A estreia da nova comissão será no jogo contra o Bragantino, neste domingo (6), no Maracanã, diante da torcida tricolor.

Linha do tempo da negociação

A demissão de Mano Menezes foi informada pelo Fluminense após a derrota para o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Já no dia seguinte, a cúpula do futebol tricolor se reuniu para traçar o perfil que queria para o novo comandante e no início da semana fez proposta para Gabriel Milito, que comunicou a negativa na quarta-feira (2).

O perfil procurado era de um treinador com futebol ofensivo, que tivesse boa gestão de elenco e identificação com o clube. Assim, o nome de Renato ganhou força e, na mesma quarta-feira, o Flu abriu conversas.

A data marcada para o negócio se concretizar era esta quinta-feira (3), quando o Tricolor oficializou a proposta, aceita por Renato. Nas redes sociais, o clube publicou o acerto fazendo alusão à camisa usada pelo treinador na final do Carioca de 1995, quando marcou o famoso gol de barriga que deu o título ao Fluminense no centenário do rival Flamengo.

Identificação com o Fluminense

Renato Gaúcho comemora o gol de barriga que deu ao Fluminense o título de campeão carioca de 1995 sobre o Flamengo (Foto: Marcelo Theobald)

Como jogador, Renato protagonizou um dos momentos mais memoráveis da torcida tricolor, o famoso gol de barriga contra o Flamengo, que garantiu título do Carioca de 1995. O triunfo tricolor frente ao rival frustrou a festa do centenário do Rubro-Negro, entrando para a história do Fluminense com um sabor especial.

Esta será a sétima passagem de Renato pelo clube das Laranjeiras como treinador. A de maior destaque foi entre 2007 e 2008, quando, com Thiago Silva no time, conquistou a Copa do Brasil e o vice-campeonato da Libertadores. A primeira vez que comandou o Flu foi em 1996, quando estava com o joelho machucado e não podia atuar. Depois, entre 2002 e 2003, em 2003, em 2009 e a última vez em 2014.