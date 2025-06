Dinenno faz agradecimento a dono da SAF do Cruzeiro

O atacante argentino Dinenno fez um agradecimento ao dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, em sua apresentação no São Paulo, nesta quarta-feira (10). O jogador rescindiu amigavelmente o contrato com o clube celeste nesta terça-feira (9) a tempo de se transferir para o Tricolor paulista dentro da janela de transferências para o Mundial de Clubes da Fifa, que se encerrava nessa data.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Em primeiro lugar, queria agradecer ao presidente (do São Paulo, Julio Casares) e à diretoria pela confiança que depositaram em mim. E, em segundo lugar, ao Pedro Lourenço, que foi muito importante para mim nos momentos difíceis. Ele ajudou muito para que essa possibilidade pudesse ser concretizada – afirmou o atacante.

Dinenno se referia ao longo período em que ficou sem jogar, de agosto do ano passado a abril deste ano, por causa da lesão nos ligamentos do joelho direito, sofrida na partida contra o Internacional, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro de 2024.

continua após a publicidade

O presidente do São Paulo, Julio Casares, também agradeceu o dirigente do Cruzeiro pela rápida liberação do atacante argentino:

- Quero agradecer publicamente ao Cruzeiro na figura do acionista maior, o Pedrinho, meu amigo pessoal. Foi muito rápido tudo. Essa integração entre clubes foi muito rápida. Os clubes devem se entender – disse o dirigente tricolor.

➡️Lucas Romero afirma que não esperava chegar ao ponto que chegou no Cruzeiro

Dinenno marcou seis dos oito gols pelo Cruzeiro de cabeça

Juan Dinenno foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2024 e enfrentou uma série de problemas médicos na Toca da Raposa. O atacante, nos meses de abril e maio, sofreu edema muscular na coxa esquerda, fraturou os ossos do nariz e precisou fazer cirurgia para corrigir uma pubalgia. Retornou em julho e teve lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto.

continua após a publicidade

O argentino, de 30 anos, somente voltou a jogar em abril deste ano e participou de cinco partidas pelo Cruzeiro, todas entrando no decorrer do segundo tempo. Ao todo, foram 27 partidas e oito gols, todos no ano passado – seis deles de cabeça.