Artilheiro da URT projeta decisão contra o Cruzeiro: 'Expectativa é chegar à semifinal'

Atualmente, o artilheiro do Campeonato Mineiro é Kaio Jorge, do Cruzeiro, que marcou quatro gols, assim como Ronaldo Tavares, do Athletic. Mas logo atrás vem Gabriel Moyses, artilheiro da URT no torneio.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador projetou o duelo decisivo contra a Raposa, que acontecerá neste sábado (14).

– Agradecer a Deus pela minha temporada. Tem sido muito boa. A temporada da URT tem sido excelente também. Nossa expectativa era chegar à semifinal. Graças a Deus chegamos a esse jogo contra o Cruzeiro com chances de nos classificarmos – ressaltou o jogador.

Gabriel Moyses (Foto: Divulgação URT)

– Para o jogo contra o Cruzeiro, minha expectativa é boa, de fazer uma excelente partida. Fazer gol é o que time espera de mim. É nossa chance de ir para a semifinal e também de ser campeão do interior, algo que faz muito tempo que o clube não ganha – projetou Gabriel Moyses.

Até o momento, o atacante da URT marcou três gols, um na vitória por 2 a 0 contra o Betim, e dois no 2 a 0 contra o Itabirito.

URT x Cruzeiro

Em meio às críticas que o trabalho de Tite tem recebido recentemente, o Cruzeiro enfrentará a URT na noite deste sábado (14), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, em Patos de Minas, às 19h (de Brasília).

O Cruzeiro vive seu momento de maior pressão na temporada depois do empate em 2 a 2 contra o Mirassol durante a semana. No Campeonato Mineiro, no entanto, a equipe comandada por Tite depende apenas de si para se classificar.

Do outro lado, a equipe de Ito Roque também depende apenas de si para conquistar uma vaga na semifinal. A URT está na liderança do Grupo A, com os mesmos 11 pontos do Atlético-MG, mas com uma vitória a mais. Mesmo em caso de um revés, a equipe do interior pode se classificar caso o Alvinegro tropece contra o Itabirito.

