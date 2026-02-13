Técnico da URT exalta 'campanha segura' e projeta 'jogo de duelos' contra o Cruzeiro

Depois de voltar à elite do futebol mineiro, a URT terá, neste sábado (14), contra o Cruzeiro, a chance de voltar a uma semifinal de Campeonato Mineiro. A equipe de Patos de Minas chega à última rodada da primeira fase na liderança do Grupo A e depende apenas de si para se classificar.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador Ito Roque fez um balanço da temporada de seu time, que chegou à antepenúltima rodada do Estadual invicto.

– Acredito que fizemos um campeonato bem seguro em todos os aspectos, mas principalmente na parte de baixo da tabela. Na quinta rodada já não tínhamos risco de rebaixamento e estávamos classificados para o Troféu Inconfidência. Fizemos um campeonato bem equilibrado – analisou.

Para Ito Roque, é fundamental o planejamento jogo a jogo. Ele revelou ao Lance! que gosta de fazer um plano de partida para cada adversário.

– Vou sempre pelo adversário. Claro que jogando dentro de casa temos que propor o jogo, ter mais posse, ser agressivo. Quando jogamos fora de casa e sabemos do nível técnico e potencial financeiro, somos mais reativos, compactos, mas sem deixar de agredir o rival – explicou.

Time da URT (Foto: Divulgação URT)

Para o duelo deste sábado, Ito Roque projeta que a URT deverá se impor dentro de casa. Na análise do comandante, será um confronto de duelos.

– Um jogo difícil, sabemos da grandeza do Cruzeiro, mas também do nosso potencial dentro de casa, com nosso torcedor. Vamos tentar fazer um jogo bem competitivo. Será um jogo de duelos, principalmente em setores, duelos individuais. Espero que possamos sair vitoriosos fazendo um grande jogo – disse.

URT x Cruzeiro

Em meio às críticas que o trabalho de Tite tem recebido recentemente, o Cruzeiro enfrentará a URT na noite deste sábado (14), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, em Patos de Minas, às 19h (de Brasília).

O Cruzeiro vive seu momento de maior pressão na temporada depois do empate em 2 a 2 contra o Mirassol durante a semana. No Campeonato Mineiro, no entanto, a equipe comandada por Tite depende apenas de si para se classificar.

Do outro lado, a equipe de Ito Roque também depende apenas de si para conquistar uma vaga na semifinal. A URT está na liderança do Grupo A, com os mesmos 11 pontos do Atlético-MG, mas com uma vitória a mais. Mesmo em caso de um revés, a equipe do interior pode se classificar caso o Alvinegro tropece contra o Itabirito.

