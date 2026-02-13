O Athletico renovou o contrato do atacante Julimar, 25 anos, nesta sexta-feira (13). O novo acordo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Julimar tinha vínculo com o Furacão até o final de 2027 e ampliou por mais uma temporada: 31 de dezembro de 2028. A assinatura aconteceu nesta manhã, no CT do Caju.

Na noite anterior, na quinta-feira (12), o jogador fez um dos gols na vitória por 2 a 1 diante do Santos, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Brasileirão. Ele balançou as redes ao cobrar um pênalti no começo do primeiro tempo.

Nesta temporada, o atacante tem dois gols em quatro partidas, sendo três como titular, pelo Athletico.

Além de Julimar, o Furacão renovou recentemente com o lateral-esquerdo Claudinho (dezembro/2028), o meia Marezi (dezembro/2029), o meia-atacante Bruninho (março/2028) e o atacante Sorriso (abril/2027). A direção rubro-negra ainda negocia a renovação do atacante Chiqueti, promovido ao elenco principal.

Carreira de Julimar, do Athletico

Julimar chegou ao Athletico em 2020. Foto: José Tramontin/Athletico

Criado e formado no Criciúma, Julimar estreou profissionalmente em 2018 e fez 28 jogos pelo Tigre, com dois gols e uma assistência. Ele chegou ao Sub-20 do Athletico em 2020, por empréstimo, e ficou em definitivo no ano seguinte.

Em 2023, o atleta teve um empréstimo ao Mirassol e retornou em 2024, quando fez 55 partidas, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito em outubro. O atacante ficou afastado por quase 10 meses e voltou em agosto do ano passado.

No total, o atacante soma 96 partidas pelo Furacão, com 17 gols e oito assistências.