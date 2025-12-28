Mesmo em meio ao fim de ano e à janela de transferências, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, conseguiu tempo para visitar a casa de um cruzeirense. Nas redes sociais, viralizou neste domingo (28) um vídeo de Pedrinho conhecendo a residência de um torcedor celeste em Divinópolis.

O empresário Maurício 'K-tipsero registrou o momento em suas páginas. No vídeo, o presidente do Cabuloso faz um tour pela residência. A visita ocorreu no dia 10 de dezembro, mas voltou a viralizar neste domingo.

No registro, Pedrinho sai de uma van e acompanha o torcedor até sua casa, encontrando alguns garotos na entrada. Segundo o morador, eram atletas da base do Guarani, equipe da cidade.

No teto da residência, havia um escudo do Cruzeiro em homenagem ao clube. Durante o vídeo, o cruzeirense guia Pedrinho e mostra sua coleção de camisas da Raposa.

Maurício chega até a convidar Pedro Lourenço para almoçar, mas ele justifica que não poderia ficar pois algumas pessoas o esperavam do lado de fora. No final do tour, Pedrinho deixa um autógrafo em uma das paredes da casa e se despede da família.

Cruzeiro no mercado

Com mudanças na diretoria, o Cruzeiro segue ativo no mercado. A equipe prioriza a chegada de um zagueiro e recentemente chegou a negociar por Vitão, do Internacional. Entretanto, a Raposa desistiu das tratativas quando viu a possibilidade de um leilão pelo defensor.

Enquanto isso a equipe mineira segue tentando a contratação de Gerson. No entanto, as negociações com o Zenit da Rússia, têm se mostrado complicadas, uma vez que os europeus se mostram irredutíveis nos valores que desejam.

Para reforçar a ofensiva cruzeirense no mercado, um nome novo deve chegar nos bastidores. Bruno Spindel, ex-Flamengo deve chegar a Belo Horizonte nos próximos dias para assumir o cargo de executivo de futebol, vago desde a saída de Paulo Pelaipe.