Empresário de Filipe Luís, técnico do Flamengo, ganha prêmio de melhor agente do mundo

Jorge Mendes, empresário renomado no futebol, ganhou o prêmio de melhor agente do mundo em 2025. Na 16ª edição do Globe Soccer Awards, realizada em Dubai, o troféu foi entregue ao português na tarde deste domingo (28). Jorge Mendes é quem representa o técnico Filipe Luís nas negociações por renovação de contrato com o Flamengo. Ele protagoniza uma queda de braço com a diretoria rubro-negra.

Um dos empresários mais influentes do futebol mundial, Jorge Mendes iniciou a carreira fora do esporte, em ramos como hotelaria e gestão de boates. A parceria com Cristiano Ronaldo foi o grande "case de sucesso" do agente, que ganhou projeção internacional. Além do CR7, ele também representa nomes como Bernardo Silva, João Félix, José Mourinho e Nuno Espírito Santos.

Jorge Mendes venceu a disputa contra Ali Barat, Federico Pastorello, Fali Ramadani e Frank Trimboli. O português já ganhou o prêmio anteriormente.

Jorge Mendes, empresário de Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Divulgação)

Jorge Mendes representa Filipe Luís na negociação de renovação com o Flamengo

Enquanto recebe o reconhecimento pelo seu trabalho, Jorge Mendes também trata da negociação de renovação de contrato de Filipe Luís com o Flamengo. O empresário tem conversas com José Boto, diretor de futebol, e Bap, presidente do clube carioca. As partes, entretanto, ainda não chegaram a um acordo.

A dificuldade nas tratativas, neste momento, é a queda de braço entre o diretor de futebol do Flamengo e o agente do treinador. Nenhuma das partes parece disposta a ceder mais. De férias na Europa, Filipe Luís deixou as negociações na mão de Jorge Mendes.

