Vasco x Volta Redonda: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca
Equipes se enfrentam neste sábado (14) pelas quartas de final do Campeonato Carioca
O Vasco recebe o Volta Redonda neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Como chegam Vasco e Volta Redonda?
O Vasco garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos somados em seis partidas. Apesar da campanha consistente na fase inicial do estadual, o ambiente em São Januário é de instabilidade, sobretudo em razão do desempenho recente no Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz conquistou apenas um dos nove pontos disputados até aqui na competição nacional. Para o confronto, o treinador ainda não deve ter o lateral-esquerdo Cuiabano à disposição.
O Volta Redonda, por sua vez, terminou na terceira posição do mesmo grupo, também com 11 pontos. O Voltaço ficou atrás do Cruz-Maltino apenas pelo critério de saldo de gols, inferior ao do Gigante da Colina.
Confira as informações do jogo entre Vasco x Volta Redonda
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X VOLTA REDONDA
CAMPEONATO CARIOCA - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Provável escalação do Volta Redonda
Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos.
