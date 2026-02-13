Vasco x Volta Redonda: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

O Vasco recebe o Volta Redonda neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo VAS VRE Quartas de final Campeonato Carioca Data e Hora sábado, 14 de fevereiro de 2026 Local São Januário Árbitro Jodis Nascimento de Souza Assistentes Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho Onde assistir

Fernando Diniz, técnico do Vasco. durante partida contra o Bahia pelo Brasileirão (Foto: Delmiro dos Santos Júnior/Mochila Press/Gazeta Press)

Como chegam Vasco e Volta Redonda?

O Vasco garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos somados em seis partidas. Apesar da campanha consistente na fase inicial do estadual, o ambiente em São Januário é de instabilidade, sobretudo em razão do desempenho recente no Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz conquistou apenas um dos nove pontos disputados até aqui na competição nacional. Para o confronto, o treinador ainda não deve ter o lateral-esquerdo Cuiabano à disposição.

O Volta Redonda, por sua vez, terminou na terceira posição do mesmo grupo, também com 11 pontos. O Voltaço ficou atrás do Cruz-Maltino apenas pelo critério de saldo de gols, inferior ao do Gigante da Colina.

Confira as informações do jogo entre Vasco x Volta Redonda

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X VOLTA REDONDA

CAMPEONATO CARIOCA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ)

📺 Onde assistir: SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Volta Redonda

Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos.