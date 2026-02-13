menu hamburguer
Vasco x Volta Redonda: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Equipes se enfrentam neste sábado (14) pelas quartas de final do Campeonato Carioca

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/02/2026
19:33
Vasco e Volta Redonda buscam uma vaga na semifinal do Carioca neste sábado (14) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraVasco e Volta Redonda buscam uma vaga na semifinal do Carioca neste sábado (14) (Foto: Arte Lance!)
O Vasco recebe o Volta Redonda neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Escudo-VASCO
VAS
VRE
Quartas de final
Campeonato Carioca
Data e Hora
sábado, 14 de fevereiro de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Jodis Nascimento de Souza
Assistentes
Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no SportTV

Fernando Diniz Vasco Bahia
Fernando Diniz, técnico do Vasco. durante partida contra o Bahia pelo Brasileirão (Foto: Delmiro dos Santos Júnior/Mochila Press/Gazeta Press)

Como chegam Vasco e Volta Redonda?

O Vasco garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos somados em seis partidas. Apesar da campanha consistente na fase inicial do estadual, o ambiente em São Januário é de instabilidade, sobretudo em razão do desempenho recente no Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz conquistou apenas um dos nove pontos disputados até aqui na competição nacional. Para o confronto, o treinador ainda não deve ter o lateral-esquerdo Cuiabano à disposição.

O Volta Redonda, por sua vez, terminou na terceira posição do mesmo grupo, também com 11 pontos. O Voltaço ficou atrás do Cruz-Maltino apenas pelo critério de saldo de gols, inferior ao do Gigante da Colina.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira as informações do jogo entre Vasco x Volta Redonda

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X VOLTA REDONDA
CAMPEONATO CARIOCA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Volta Redonda

Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos.

