Itabirito x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mineiro
Equipes se enfrentam na última rodada da primeira fase do estadual
Neste sábado (14), Itabirito e Atlético-MG se enfrentam às 19h no Estádio Castor Cifuentes (Nova Lima), em jogo da 8° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Como chegam as equipes?
O Atlético chega após empatar em 3 a 3 com o Remo dentro da Arena MRV na última quarta-feira (11). O resultado implicou na demissão do técnico Sampaoli que deixou o comando alvinegro nessa quinta-feira (12). O interino Lucas Gonçalves comanda a equipe contra o Itabirito.
O Galo precisa vencer e torcer por outros resultados para se classificar às semifinais do torneio. Diante disso, o interino deve mandar a campo força máxima, com a equipe considerada titular iniciando a partida.
Já o Itabirito jogou no último final de semana pelo Mineiro e venceu o Betim por 2 a 0 fora de casa. A equipe depende apenas de si para fugir do rebaixamento, basta vencer e permanecerá na elite do futebol mineiro. Caso empate terá que torcer por outros resultados.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Itabirito x Atlético
Itabirito x Atlético-MG
8° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Castor Cifuentes (Nova Lima)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa e Magno Arantes Lira
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira
⚽ Prováveis escalações
Itabirito (Técnico: Marcelo Caranhato)
Vinícius Dias, Gleisinho, Wallace, Felipe Camargo e Bryan; Pedro Rodrigues, Serginho e Givigi; Ruan Levine, Luís Araújo e Romário.
Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson; Preciado, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk
