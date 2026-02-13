Ceará oficializa a contratação de atacante revelado pelo Flamengo

O Ceará oficializou a contratação do atacante Wendel Silva, que foi emprestado pelo Santa Clara-POR. O atleta de 25 anos foi anunciado nesta sexta-feira (13) e acertou vínculo até o fim da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O centroavante foi revelado pelo Flamengo e fez sua estreia no profissional rubro-negro em 2018. Depois, em 2020, Wendel foi vendido ao Leixões-POR. O jogador ainda passou por Covilhã-POR e Porto-POR no futebol do país.

Em 2024, Wendel foi emprestado ao Santos. Foram 19 jogos pelo clube paulista, com quatro gols, quatro assistências e o título da Série B. Atuando no Santa Clara, que o adquiriu em definitivo, o atacante registrou três tentos e uma assistência na atual temporada.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Wendel Silva é o novo atacante do Ceará (Foto: divulgação/Ceará SC)

Wendel chega para disputar vaga com Lucca, que vem sendo o centroavante alvinegro em 2026. Pedro Raul, principal nome da posição no último ano, retornou ao Corinthians após empréstimo. O meio-campista Vina também chegou a ser utilizado pelo técnico Mozart como um falso 9.

continua após a publicidade

O Vovô tem como grande objetivo na temporada o retorno à elite do futebol brasileiro. Pensando nisso, a Série B terá início em março.

➡️ Ceará mira mais três reforços no mercado de transferências; veja

Ceará foca na semifinal do Cearense

Após o empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, o Ceará já voltou as suas atenções para a partida contra o Floresta. O jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense será no domingo (15), às 16h (de Brasília).

➡️ Ingressos de Floresta x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar