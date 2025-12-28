Pode ajudar o Cruzeiro? Spindel já rasgou elogios a Gerson e seu pai

Muito próximo de se tornar o novo executivo de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel já rasgou elogios ao meio-campista Gerson, que está no Zenit e tem negociações com a Raposa. Em outubro deste ano, o dirigente comentou sobre sua relação com o jogador que se destacou no Flamengo.

continua após a publicidade

Na época, ele ressaltou a capacidade do 'Coringa' de jogar em diversas posições, além de ser um grande líder e ter boa relação com os demais jogadores. Além disso, também elogiou seu pai e empresário, Marcão.

– Eu tenho a melhor relação possível com eles (Gerson e pai). Eu sou fã do Gerson como pessoa, como ser humano, como atleta, como capitão. As duas vezes em que eles vieram para o Flamengo, da Roma e do Olympique de Marseille, eles fizeram todo esforço do mundo. O Marcão abriu mão da comissão, o Flamengo estava saindo da pandemia, e o Gerson veio ganhar mais ou menos a metade do que ele ganhava no Olympique de Marseille. Ele se tornou jogador de Seleção Brasileira e capitão do Flamengo – disse em entrevista ao Charla Podcast em 14 de outubro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– O Rodrigo Caetano me ligou logo no início quando ele foi convocado para a Seleção e falou: 'Bruno, o Gerson é sensacional, não só dentro, mas fora de campo'. Eu falei: 'Cara, pode confiar nele, ele vai te ajudar em tudo que você precisar'. Ele tem postura de capitão mesmo. No que ele precisa falar com a direção, no que ele precisa se posicionar com o grupo, ele é um jogador extremamente coletivo – relembrou.

– Se pedir para jogar de primeiro volante, ele vai jogar; de segundo volante, ele vai jogar; de meia pela esquerda, vai jogar; de ponta, vai jogar. Ele vai fazer o que o treinador pedir, sem miar. Vai fazer e vai fazer bem como fez", detalhou. "Sempre esteve à disposição para jogar domingo, quarta, domingo, quarta. Não se lesiona, joga em alto nível jogando 5 mil, 6 mil minutos por ano. Está sempre querendo jogar, só tenho a falar bem deles (Marcão e Gerson). Gerson ganhou muitos títulos no Flamengo. Eu sou muito grato a eles pelo que fizeram ao Flamengo nas duas vindas, e eles foram corretos, não mudaram nada do que foi combinado – exaltou Bruno Spindel.

continua após a publicidade

Bruno Spindel, futuro executivo de futebol do Cruzeiro (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Futuro dirigente do Cruzeiro, Spindel já fez comentários sobre Tite

Durante a passagem de Tite pelo Flamengo, Bruno Spindel teve contato direto com o técnico. Em 2026, a dupla irá se reencontrar no Cruzeiro, uma vez que uma das atribuições do executivo de futebol é justamente estar em contato com os jogadores e comissão técnica.

– O Tite é um cara super duro quanto a exigências de comportamento, tanto de trabalho quanto de estar à disposição para jogar, de comprometimento tático, e o capitão que ele escolheu foi o Gerson. O capitão que o Filipe [Luís] escolheu foi o Gerson também – relembrou.