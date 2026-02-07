Flamengo e Vasco lutam por vaga: saiba a situação dos 12 times na rodada final do Carioca

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Campeonato Carioca chega a um momento decisivo com a sexta e última rodada da Taça Guanabara. Enquanto Botafogo e Fluminense já estão garantidos nas quartas de final e brigam pela liderança em seus respectivos grupos, Flamengo e Vasco correm riscos de não avançarem ao mata-mata e terem de brigar contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Análise: início turbulento não esconde potencial de Lucas Paquetá no Flamengo

Pelo regulamento da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), os 12 clubes do Carioca são divididos em dois grupos na Taça Guanabara. Ao fim das seis rodadas, as duas equipes de pior pontuação do Grupo A e as duas de pior pontuação do Grupo B — 5º e 6º colocados de cada chave — vão para o chamado Grupo X, que define o descenso.



Assista ao boletim do Flamengo

Classificação do Campeonato Carioca antes da rodada final

Grupo A

Time Pontos Vitórias Saldo Gols Pró Gols contra Fluminense 12 4 3 8 5 Volta Redonda 10 3 4 8 4 Bangu 9 3 0 6 6 Vasco 8 2 4 7 3 Sampaio Correa 7 2 -1 6 7 Portuguesa 4 1 -2 5 7

➡️ Clássico da Amizade! Aposte na partida entre Vasco e Botafogo no Cariocão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Grupo B

Time Pontos Vitórias Saldo Gols Pró Gols contra Botafogo 9 3 3 6 3 Madureira 7 2 -1 4 5 Boavista 7 2 -2 5 7 Nova Iguaçu 5 1 0 8 8 Flamengo 4 1 -4 4 8 Maricá 3 0 -4 5 9

Do que cada time precisa na rodada final da Taça Guanabara

Grupo A

Fluminense

O Fluminense entra em campo no domingo (8) podendo já ter a situação resolvida no Campeonato Carioca. Já classificado e líder do Grupo A, o Tricolor recebe o Maricá no último jogo da Taça Guanabara sabendo o que precisa fazer para garantir a primeira colocação — e, dependendo de outros resultados, talvez sequer precise dos próprios esforços.

Com 12 pontos, o Flu só pode ser alcançado por Volta Redonda (10) e Bangu (9). Uma vitória simples garante à equipe comandada por Luis Zubeldía não só a primeira colocação do grupo, mas o título da Taça Guanabara. Em caso de tropeço, no entanto, a matemática entra em ação.

continua após a publicidade

Se empatar com o Maricá no Maracanã, o Fluminense precisaria de empate ou derrota do Volta Redonda — que tem saldo melhor e ultrapassaria o Tricolor em caso de vitória — diante do Madureira, no sábado (7), para se manter no topo do Grupo A e da classificação geral.

Em caso de derrota, o Time de Guerreiros dependerá de combinação de resultados para se manter tanto como líder do Grupo A quanto para assegurar o título da Taça Guanabara. Confira abaixo todos os cenários necessários.

Empate ou derrota do Volta Redonda diante do Madureira; Empate ou derrota do Bangu diante do Boavista; em caso de vitória alvirrubra, torcer para a diferença de três gols de saldo não ser quebrada; Empate ou derrota do Botafogo contra o Vasco (na briga pela Taça Guanabara).

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Vasco

A situação do Vasco é um pouco mais delicada. Atualmente na quarta colocação do Grupo A com oito pontos, o Cruz-Maltino ocupa a última vaga para as quartas de final e pode ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, que soma sete pontos.

A conta para o Gigante, contudo, é simples: uma vitória sobre o Botafogo basta para garantir lugar no mata-mata. Em caso de empate ou derrota, precisa apenas que o Sampaio Corrêa não vença o Flamengo no Maracanã.

Há, ainda, um cenário improvável no qual o Vasco teria de disputar o grupo contra o rebaixamento. Caso o Sampaio empate com o rival rubro-negro, o Cruz-Maltino não pode ser goleado por seis ou mais gols de diferença diante do Glorioso.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Volta Redonda

Vice-líder do Grupo A com 10 pontos, o Volta Redonda está praticamente classificado para às quartas de final: basta um empate com o Madureira para assegurar a vaga. Contudo, em caso de derrota, teria de torcer para pelo menos um dos cenários abaixo:

Empate ou derrota do Bangu diante do Madureira; Empate ou derrota do Vasco diante do Botafogo; Empate ou derrota do Sampaio Corrêa diante do Flamengo; se o Sampaio ganhar, não pode golear por cinco ou mais gols.

O Voltaço disputa, ainda, o título da Taça Guanabara e a liderança do Grupo A, mas não depende apenas de si próprio. Além de uma vitória sobre o Madureira neste sábado (7), a equipe precisaria torcer por empate ou derrota do Fluminense para o Maricá no domingo (8).

Bangu

Terceiro colocado do grupo com nove pontos, o Bangu ainda luta por vaga nas quartas de final e sonha com distantes, mas possíveis liderança da chave e título da Taça Guanabara. Para avançar ao mata-mata, uma vitória simples sobre o Boavista é suficiente.

Em caso de empate ou derrota, o Alvirrubro torce para pelo menos um dos seguintes cenários: derrota do Vasco para o Botafogo e que o Sampaio Corrêa não vença o Flamengo no Maracanã.

Para ser líder do Grupo A e/ou conquistar o título da Taça Guanabara, a missão do Bangu é mais difícil. Além de vencer o Boavista, a equipe do subúrbio carioca precisa torcer por todos os seguintes resultados:

Derrota do Fluminense para o Maricá, além de tirar a diferença de três de saldo em relação ao Tricolor; Empate ou derrota do Volta Redonda diante do Madureira; Derrota ou empate do Botafogo diante do Vasco (na briga pela Taça Guanabara).

Sampaio Corrêa

Em quinto lugar e fora da zona de classificação, o Sampaio Corrêa não depende apenas de si para ir às quartas de final. A conta, porém, é simples: além de vencer o Flamengo no Maracanã, o clube de Saquarema torce para empate ou derrota do Vasco contra o Botafogo.

Há, ainda, um cenário improvável no qual o Sampaio se classificaria com um empate diante do Rubro-Negro. Nesta situação, o Botafogo teria de golear o Vasco por seis ou mais gols de diferença em São Januário para que o Galinho da Serra avance de fase.

Portuguesa

Na lanterna do Grupo A, a Portuguesa é a única equipe que não tem mais chances de classificação ao mata-mata do Campeonato Carioca. Com quatro pontos, a Lusa não pode mais alcançar o Vasco, último time na zona de classificação, que já somou oito.

➡️ Lance a Lance analisa riscos de Vasco e Flamengo

Grupo B

Botafogo

O Botafogo também está em situação tranquila no Campeonato Carioca. Já classificado e líder do Grupo B com nove pontos, o Glorioso luta para manter a primeira colocação e, a depender de outros resultados, sonha com o título da Taça Guanabara.

Uma vitória sobre o Vasco, no domingo (8), é suficiente para confirmar a liderança da chave ao Glorioso. Em caso de empate em São Januário, torce para o Madureira não golear o Volta Redonda por quatro ou mais gols, e o Boavista não poderia vencer o Bangu por diferença igual ou serior a cinco gols.

De olho no troféu da primeira fase, contudo, a matemática é outra. Além de vencer o rival cruz-maltino, o Botafogo precisaria torcer para todos os cenários abaixo:

Derrota do Fluminense para o Maricá; Empate ou derrota do Volta Redonda para o Madureira; Bangu, caso vença o Boavista, não tirar a diferença de três gols de saldo em relação ao Botafogo no momento.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Flamengo

Com quatro prontos e o pior saldo do Grupo B (junto ao lanterna Maricá), praticamente apenas a vitória interessa o Flamengo contra o Sampaio Corrêa. O único cenário no qual o Rubro-Negro avançaria ao mata-mata sem somar três pontos na rodada final é, no caso de um empate no Maracanã, contar com uma derrota do Nova Iguaçu por cinco ou mais gols de diferença diante da Portuguesa.

Desta forma, para garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca, o Mais Querido precisa vencer o jogo final da Taça Guanabara e torcer para pelo menos um dos resultados abaixo:

Empate ou derrota do Nova Iguaçu contra a Portuguesa; Derrota do Boavista para o Bangu; Derrota do Madureira para o Volta Redonda.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Madureira

O Madureira é vice-líder do Grupo B com sete pontos, mas ainda não garantiu vaga no mata-mata. Um empate diante do Volta Redonda, contudo, já seria o suficiente para o Tricolor Suburbano assegurar a vaga nas quartas de final.

Em caso de derrota no Raulino de Oliveira, contudo, o Madureira ficaria de fora apenas com uma combinação de resultados. Nesse cenário, torcer para pelo menos um dos resultados abaixo:

Derrota do Boavista para o Bangu;

Empate ou derrota do Nova Iguaçu diante da Portuguesa;

Empate ou derrota do Flamengo diante do Sampaio Corrêa.

O Tricolor Suburbano também sonha com a liderança do Grupo B. Para isso, a matemática é mais simples, mas a equipe não depende de si. Além de uma vitória sobre o Volta Redonda, seria necessária uma derrota do Botafogo para o Vasco.

Em caso de empate no clássico em São Januário, o Madureira teria de golear o Voltaço por quatro ou mais gols de diferença. Ademais, o Boavista não poderia tirar a diferença de um gol de saldo, caso vença o Bangu.

Boavista

Terceiro colocado do grupo com sete pontos, o Boavista também tem cenário relativamente tranquilo para garantir vaga nas quartas de final: um empate com o Bangu basta. Em caso de derrota, porém, a equipe de Bacaxá torce para pelo menos um dos resultados abaixo:

Empate ou derrota do Nova Iguaçu diante da Portuguesa; Empate ou derrota do Flamengo diante do Sampaio Corrêa; Derrota do Madureira por dois gols de diferença a mais em relação à derrota do Boavista para o Bangu.

O Boavista ainda briga pela liderança do Grupo B e, além de vencer o Bangu, teria de torcer contra Botafogo e Madureira. O Glorioso teria de perder para o Vasco; no caso de empate no clássico, a vitória do Verdão precisaria ser uma goleada por cinco ou mais gols de diferença.

Além disso, um tropeço do Madureira diante do Volta Redonda auxiliaria o Boavista. Caso o Tricolor Suburbano vença, teria de ser por um gol de diferença a menos em comparação ao resultado em Moça Bonita.

Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu ocupa a quarta colocação, última na zona de classificação ao mata-mata. Com cinco pontos, uma vitória sobre a Portuguesa é suficiente. Em caso de derrota ou empate na Ilha do Governador, o Laranjão torce para Flamengo e Maricá não vencerem Sampaio Corrêa e Fluminense, respectivamente.

Se o Nova Iguaçu for goleado por cinco ou mais gols de diferença diante da Lusa, contudo, um empate no Maracanã classificaria o Flamengo.

Maricá

Lanterna do Grupo B com três pontos, o Maricá mantém chances remotas de classificação. Além de vencer o Fluminense no último jogo da rodada, o Tsunami precisa que Nova Iguaçu e Flamengo não vençam Portuguesa e Sampaio Corrêa, respectivamente. Só assim a equipe conseguiria ir às quartas de final do Campeonato Carioca.