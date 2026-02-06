CBF divulga tabela da Série B do Brasileirão 2026 com playoffs de acesso à Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (6) a tabela da Série B do Brasileirão. Neste ano, a novidade será que, após 38 rodadas, duas vagas para a Série A serão definidas em playoffs, em confrontos de ida e volta.

O terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto jogará contra o quinto. Os vencedores desses duelos se juntarão ao campeão e ao vice-campeão, subindo para a Série A de 2027.

Em caso de empate em pontos ganhos entre os clubes ao fim dos confrontos de ida e volta, o classificado será quem tiver o melhor saldo no duelo. Se ainda assim persistir o empate, o time classificado será o que teve melhor campanha na classificação final do campeonato. Em resumo, o terceiro e o quarto colocado têm a vantagem de jogar por resultados semelhantes.

Competição não vai parar para Copa do Mundo

Além da mudança na fórmula, os clubes definiram que a Série B não será paralisada durante a Copa do Mundo de 2026. Com isso, o calendário da competição foi ajustado, com maior espaçamento entre as rodadas e antecipação do encerramento da fase de pontos corridos.

A Série B de 2026 começará no dia 20 de março, com a 38ª rodada marcada para o fim de semana de 14 e 15 de novembro. Os jogos de ida dos playoffs estão previstos para 21 de novembro, enquanto as partidas decisivas ocorrerão em 28 de novembro, data estipulada para o fim da competição no calendário da CBF.

Inicialmente, a entidade previa a interrupção da Segundona entre 11 de junho e 19 de julho, durante o Mundial. A paralisação, no entanto, foi descartada após votação dos clubes. Essa mudança ajudou a abrir espaço no calendário para a realização dos playoffs.

