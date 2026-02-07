Conteúdo Especial

A sétima e penúltima rodada do Paulistão terá início neste sábado (7) e, com ela, a luta dos times para garantir ou encaminhar a classificação para a fase de mata-mata. Dos quatro maiores do estado, Palmeiras e Corinthians são os únicos que têm chances de avançarem já nesta rodada. Apenas um ponto separa os rivais, que se enfrentam no domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Verdão é o segundo colocado na tabela de classificação, com 12 pontos, enquanto o Timão aparece em quarto, com 11. O líder é o Novorizontino, com 13, e que enfrenta o São Bernardo. A equipe que vencer o Derby já garantirá uma das vagas de forma antecipada, enquanto o outro ainda seguirá com boas chances de estar entre os classificados na última rodada.

Do outro lado, o São Paulo vem de uma vitória sobre o Santos na última rodada, por 2 a 0, e entra confiante para receber o Primavera neste sábado (8), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis. Apesar de estar em 11° lugar, com apenas sete pontos, e fora da zona de classificação, uma vitória em casa pode levar o time para a parte de cima da tabela e seguir sonhando em não deixar o Estadual no meio do caminho.

Dos quatro principais clubes de São Paulo, o Santos é quem vive a situação mais delicada na competição. O time de Neymar e Gabigol é o antepenúltimo colocado, ou seja, o primeiro fora da zona de rebaixamento, com seis pontos. Ao Peixe, resta vencer as duas últimas rodadas, sendo a primeira contra o Noroeste, no domingo (8), fora de casa, às 16h (de Brasília).

Caso sofra uma derrota, o risco de ir para a última partida na zona de degola é grande, já que o Velo Clube, o penúltimo, tem apenas dois pontos a menos.

Neste momento, os oito times que estão na zona de classificação são: Novorizontino, Palmeiras, RB Bragantino, Corinthians, Guarani, Portuguesa, Mirassol e São Bernardo, respectivamente. Na zona de rebaixamento, Velo Clube e Ponte Preta.

(Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

