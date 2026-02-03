Apesar das dificuldades, Botafogo volta às fases finais do Carioca após três anos

O Botafogo atingiu um feito importante e que não acontecia há três anos: se classificar para o mata-mata do Campeonato Carioca. Nas últimas temporadas, o Alvinegro teve campanhas conturbadas no Estadual e ficou fora da disputa pelo título.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Em 2026, restando uma rodada para o fim da Taça Guanabara, o clube lidera o Grupo B e conquistou a classificação para as quartas de final com antecedência. O último jogo será no domingo (8), às 18h, contra o Vasco.

2026: bom início no Carioca e novos problemas

Em temporadas passadas, o Botafogo sofreu com problemas de planejamento, como em 2025. A saída de Arthur Jorge desestruturou o time, que jogou o Estadual com Carlos Leiria no comando. O Glorioso terminou o campeonato na nona colocação, sem sequer se classificar para a Taça Rio, como em 2023 e 2024.

continua após a publicidade

Em 2026, o problema é o transfer ban, que impede que o clube regularize seus reforços para que entrem em campo - além de todo o contexto complexo envolvendo o imbróglio entre Textor e demais acionistas da SAF. Isso obrigou Anselmi a fazer uma gestão de elenco no primeiro mês do ano. No clássico contra o Fluminense, por exemplo, o treinador aproveitou para dar minutagem a todas as peças, especialmente tendo em vista o início do Brasileirão.

➡️ Léo Linck se destaca contra o Fluminense e acende disputa pelo gol do Botafogo

Mesmo assim, com o sub-20 em campo - e revezando entre o Carioca e a Copinha - os resultados vieram e garantiram o retorno do Botafogo à briga pelo título pela primeira vez desde 2022. Atualmente na liderança, terá um clássico na última rodada para definir a colocação, mas sem risco de ficar fora do "G4".

continua após a publicidade

Num recorte a partir de 2019, essa é a segunda vez que o clube vai à fase decisiva. Naquela temporada, ficou em 4º do Grupo B e não avançou, assim como na seguinte, em que ficou em 3º - em ambas, apenas dois clubes se classificaram. Em 2021, 2023 e 2024, o clube também ficou fora da zona classificatória para decidir o título e disputou a Taça Rio.

➡️ Aposte na vitória do Fogão na última rodada do Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.