Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/02/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (7), a bola rola desde a madrugada e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma maratona de jogos no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta do Campeonato Inglês, com Manchester United x Tottenham e rodada cheia da Premier League, além de confrontos importantes pelos campeonatos Alemão, Espanhol, Italiano, Francês, Saudita, Turco e Japonês.
No Brasil, a agenda é movimentada pelos Estaduais, com destaque para Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho e Nordestinos, além do clássico Palmeiras x Corinthians, pela Supercopa do Brasil Feminina, e partidas decisivas ao longo da noite.
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 9h: Elversberg x Hertha Berlin — Canal GOAT e OneFootball
- 9h: Schalke 04 x Dynamo Dresden — OneFootball
- 9h: Paderborn x Nuremberg — OneFootball
- 16h30: Darmstadt x Kaiserslautern — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
- 9h: Leicester x Manchester United — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
- 9h30: Manchester United x Tottenham — Disney+
- 12h: Bournemouth x Aston Villa — Xsports e Disney+
- 12h: Arsenal x Sunderland — ESPN e Disney+
- 12h: Fulham x Everton — ESPN 2 e Disney+
- 12h: Wolverhampton x Chelsea — ESPN 4 e Disney+
- 12h: Burnley x West Ham — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h30: Newcastle x Brentford — Xsports e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 9h30: Derby County x Ipswich — Xsports e Disney+
- 12h: Coventry x Oxford United — Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h: Rayo Vallecano x Oviedo — ESPN 4 e Disney+
- 12h15: Barcelona x Mallorca — Disney+
- 14h30: Sevilla x Girona — ESPN 4 e Disney+
- 17h: Real Sociedad x Elche — ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 14h30: Zaragoza x Eibar — Disney+
- 17h: Cádiz x Almería — Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 10h: Wehen Wiesbaden x Schweinfurt — OneFootball
- 10h: Ingolstadt x Energie Cottbus — OneFootball
- 10h: Erzgebirge Aue x Saarbrücken — OneFootball
- 10h: Osnabrück x Havelse — OneFootball
- 10h: Jahn Regensburg x Viktoria Colônia — OneFootball
- 12h30: Stuttgart II x 1860 Munique — OneFootball
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
- 10h: Le Mans x Laval — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 11h: Frosinone x Venezia — SportyNet (YouTube)
- 11h: Mantova x Bari — OneFootball
- 11h: Juve Stabia x Padova — OneFootball
- 11h: Carrarese x Südtirol — OneFootball
- 11h: Modena x Sampdoria — OneFootball
- 15h30: Spezia x Virtus Entella — OneFootball
Campeonato Alemão
- 11h30: Wolfsburg x Borussia Dortmund — CazéTV, Sportv e OneFootball
- 11h30: St. Pauli x Stuttgart — Canal GOAT e OneFootball
- 11h30: Freiburg x Werder Bremen — OneFootball
- 11h30: Mainz x Augsburg — OneFootball
- 11h30: Heidenheim x Hamburgo — OneFootball
- 14h30: Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Eslovaco
- 11h30: Ruzomberok x Tatran Presov — TV Green e OneFootball
- 14h: Dunajská Streda x Slovan Bratislava — TV Green e OneFootball
Campeonato Holandês
- 12h30: NEC Nijmegen x Heracles — Disney+
Campeonato Saudita
- 12h30: Al Taawoun x Al Khaleej — Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
- 14h30: Al Qadsiah x Al Fateh — Canal GOAT
Campeonato Italiano
- 14h: Genoa x Napoli — ESPN e Disney+
- 16h45: Fiorentina x Torino — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Turco
- 14h: Samsunspor x Trabzonspor — Disney+
Campeonato Acreano
- 15h: Santa Cruz-AC x Galvez — TV Gazeta Rio Branco
Supercopa do Brasil Feminina
- 16h: Palmeiras x Corinthians — Globo, ge tv e Sportv
Campeonato Baiano
- 16h: Jequié x Vitória — TV Brasil e TVE Bahia
Campeonato Paulista
- 16h: Portuguesa x Ponte Preta — TNT e HBO Max
- 18h30: Guarani x Botafogo-SP — HBO Max
- 18h30: Novorizontino x São Bernardo — HBO Max
- 20h30: São Paulo x Primavera-SP — Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Paranaense
- 16h: Foz do Iguaçu x Athletico-PR — Ric TV, Canal GOAT e Rede Furacão
- 18h30: Londrina x São Joseense — Canal GOAT
- 20h: Maringá x Galo Maringá — Canal GOAT
Campeonato Goiano
- 16h: Inhumas x Goiás — Record Goiás, Canal GOAT e TV Brasil Central
- 16h: Goiatuba x Atlético-GO — TV Brasil Central
Campeonato Potiguar
- 16h: ABC x QFC — TV Tropical e Canal GOAT
Campeonato Alagoano
- 16h: CSA x Cruzeiro-AL — TV Pajuçara, NN Play e SportyNet
- 16h: Coruripe x CRB — NN Play
- 16h: ASA x Penedense — NN Play
- 16h: Murici x CSE — NN Play
Campeonato Candango
- 16h: Sobradinho x Gama — Record Brasília
- 16h: Samambaia x Brasília — Metrópoles Esportes
Campeonato Capixaba
- 16h: Rio Branco-ES x Forte — TV Vitória
Campeonato Sergipano
- 16h: Sergipe x Dorense — TV Atalaia
Campeonato Amapaense
- 16h: Trem x Macapá — TV Equinócio
Campeonato Pernambucano
- 16h30: Retrô x Maguary — Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Campeonato Uruguaio
- 17h: Progreso x Central Español — Disney+
- 20h30: Peñarol x Montevideo City Torque — Disney+
Campeonato Argentino
- 17h: Aldosivi x Rosario Central — ESPN 4 e Disney+
- 20h: River Plate x Tigre — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês
- 17h05: Nantes x Lyon — CazéTV
Campeonato Português
- 17h30: Arouca x Vitória de Guimarães — Xsports e Disney+
Sul-Americano Feminino Sub-20
- 18h: Bolívia x Brasil — Sportv 3
Campeonato Mineiro
- 16h30: Pouso Alegre x Democrata GV — SportyNet+
- 18h: North x Uberlândia — SportyNet+
- 18h30: Atlético-MG x Athletic — Sportv e Premiere
- 19h: Tombense x URT — SportyNet+
Campeonato Gaúcho
- 18h30: Grêmio x Novo Hamburgo — Premiere
Campeonato Catarinense
- 19h: Santa Catarina x Barra — N Sports, Metrópoles Esportes e SportyNet
- 19h30: Brusque x Concórdia — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Roraimense
- 19h: São Raimundo-RR x Monte Roraima — TV Imperial
Campeonato Carioca
- 21h: Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ — ge tv, Sportv e Premiere
- 21h: Volta Redonda x Madureira — Premiere
- 21h: Bangu x Boavista — Premiere
- 21h: Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu — Premiere
Campeonato Mexicano
- 22h: Atlas x Pumas — SportyNet (TV e YouTube)
- 0h05: América x Monterrey — SportyNet (TV e YouTube)
