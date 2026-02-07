menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/02/2026
06:00
Lucas Paquetá e Arrascaeta - Flamengo
imagem cameraLucas Paquetá e Giorgian de Arrascaeta durante partida do Flamengo contra o Internacional, válida pelo Brasileirão de 2026 (Foto: Matheus Sanches/Gazeta Press)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (7), a bola rola desde a madrugada e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma maratona de jogos no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta do Campeonato Inglês, com Manchester United x Tottenham e rodada cheia da Premier League, além de confrontos importantes pelos campeonatos Alemão, Espanhol, Italiano, Francês, Saudita, Turco e Japonês.

No Brasil, a agenda é movimentada pelos Estaduais, com destaque para Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho e Nordestinos, além do clássico Palmeiras x Corinthians, pela Supercopa do Brasil Feminina, e partidas decisivas ao longo da noite.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 9h: Elversberg x Hertha Berlin — Canal GOAT e OneFootball
  • 9h: Schalke 04 x Dynamo Dresden — OneFootball
  • 9h: Paderborn x Nuremberg — OneFootball
  • 16h30: Darmstadt x Kaiserslautern — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

  • 9h: Leicester x Manchester United — ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

  1. 9h30: Manchester United x Tottenham — Disney+
  2. 12h: Bournemouth x Aston Villa — Xsports e Disney+
  3. 12h: Arsenal x Sunderland — ESPN e Disney+
  4. 12h: Fulham x Everton — ESPN 2 e Disney+
  5. 12h: Wolverhampton x Chelsea — ESPN 4 e Disney+
  6. 12h: Burnley x West Ham — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  7. 14h30: Newcastle x Brentford — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 9h30: Derby County x Ipswich — Xsports e Disney+
  • 12h: Coventry x Oxford United — Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h: Rayo Vallecano x Oviedo — ESPN 4 e Disney+
  • 12h15: Barcelona x Mallorca — Disney+
  • 14h30: Sevilla x Girona — ESPN 4 e Disney+
  • 17h: Real Sociedad x Elche — ESPN e Disney+
Jogos de hoje: Raphinha celebra o terceiro gol do Barcelona contra o Mallorca, em partida válida pela La Liga 2024/25 (Foto: Jaime Reina/AFP)
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 14h30: Zaragoza x Eibar — Disney+
  • 17h: Cádiz x Almería — Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  1. 10h: Wehen Wiesbaden x Schweinfurt — OneFootball
  2. 10h: Ingolstadt x Energie Cottbus — OneFootball
  3. 10h: Erzgebirge Aue x Saarbrücken — OneFootball
  4. 10h: Osnabrück x Havelse — OneFootball
  5. 10h: Jahn Regensburg x Viktoria Colônia — OneFootball
  6. 12h30: Stuttgart II x 1860 Munique — OneFootball

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • 10h: Le Mans x Laval — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  1. 11h: Frosinone x Venezia — SportyNet (YouTube)
  2. 11h: Mantova x Bari — OneFootball
  3. 11h: Juve Stabia x Padova — OneFootball
  4. 11h: Carrarese x Südtirol — OneFootball
  5. 11h: Modena x Sampdoria — OneFootball
  6. 15h30: Spezia x Virtus Entella — OneFootball

Campeonato Alemão

  1. 11h30: Wolfsburg x Borussia Dortmund — CazéTV, Sportv e OneFootball
  2. 11h30: St. Pauli x Stuttgart — Canal GOAT e OneFootball
  3. 11h30: Freiburg x Werder Bremen — OneFootball
  4. 11h30: Mainz x Augsburg — OneFootball
  5. 11h30: Heidenheim x Hamburgo — OneFootball
  6. 14h30: Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Campeonato Eslovaco

  • 11h30: Ruzomberok x Tatran Presov — TV Green e OneFootball
  • 14h: Dunajská Streda x Slovan Bratislava — TV Green e OneFootball

Campeonato Holandês

  • 12h30: NEC Nijmegen x Heracles — Disney+

Campeonato Saudita

  • 12h30: Al Taawoun x Al Khaleej — Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
  • 14h30: Al Qadsiah x Al Fateh — Canal GOAT

Campeonato Italiano

  1. 14h: Genoa x Napoli — ESPN e Disney+
  2. 16h45: Fiorentina x Torino — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Turco

  • 14h: Samsunspor x Trabzonspor — Disney+

Campeonato Acreano

  • 15h: Santa Cruz-AC x Galvez — TV Gazeta Rio Branco

Supercopa do Brasil Feminina

  • 16h: Palmeiras x Corinthians — Globo, ge tv e Sportv

Campeonato Baiano

  • 16h: Jequié x Vitória — TV Brasil e TVE Bahia

Campeonato Paulista

  • 16h: Portuguesa x Ponte Preta — TNT e HBO Max
  • 18h30: Guarani x Botafogo-SP — HBO Max
  • 18h30: Novorizontino x São Bernardo — HBO Max
  • 20h30: São Paulo x Primavera-SP — Record, CazéTV e HBO Max
Jogos de hoje: Luciano celebra gol do São Paulo contra o Santos, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista de 2026 (Foto: Luis Moura/Gazeta Press)
Campeonato Paranaense

  • 16h: Foz do Iguaçu x Athletico-PR — Ric TV, Canal GOAT e Rede Furacão
  • 18h30: Londrina x São Joseense — Canal GOAT
  • 20h: Maringá x Galo Maringá — Canal GOAT

Campeonato Goiano

  • 16h: Inhumas x Goiás — Record Goiás, Canal GOAT e TV Brasil Central
  • 16h: Goiatuba x Atlético-GO — TV Brasil Central

Campeonato Potiguar

  • 16h: ABC x QFC — TV Tropical e Canal GOAT

Campeonato Alagoano

  • 16h: CSA x Cruzeiro-AL — TV Pajuçara, NN Play e SportyNet
  • 16h: Coruripe x CRB — NN Play
  • 16h: ASA x Penedense — NN Play
  • 16h: Murici x CSE — NN Play

Campeonato Candango

  1. 16h: Sobradinho x Gama — Record Brasília
  2. 16h: Samambaia x Brasília — Metrópoles Esportes

Campeonato Capixaba

  • 16h: Rio Branco-ES x Forte — TV Vitória

Campeonato Sergipano

  • 16h: Sergipe x Dorense — TV Atalaia

Campeonato Amapaense

  • 16h: Trem x Macapá — TV Equinócio

Campeonato Pernambucano

  • 16h30: Retrô x Maguary — Canal GOAT e TV FPF Betnacional

Campeonato Uruguaio

  1. 17h: Progreso x Central Español — Disney+
  2. 20h30: Peñarol x Montevideo City Torque — Disney+

Campeonato Argentino

  • 17h: Aldosivi x Rosario Central — ESPN 4 e Disney+
  • 20h: River Plate x Tigre — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês

  • 17h05: Nantes x Lyon — CazéTV

Campeonato Português

  • 17h30: Arouca x Vitória de Guimarães — Xsports e Disney+

Sul-Americano Feminino Sub-20

  1. 18h: Bolívia x Brasil — Sportv 3

Campeonato Mineiro

  • 16h30: Pouso Alegre x Democrata GV — SportyNet+
  • 18h: North x Uberlândia — SportyNet+
  • 18h30: Atlético-MG x Athletic — Sportv e Premiere
  • 19h: Tombense x URT — SportyNet+

Campeonato Gaúcho

  • 18h30: Grêmio x Novo Hamburgo — Premiere
Jogos de hoje: Miguel Monsalve celebra gol do Grêmio contra o Juventude, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho de 2026 (Foto: Edu Andrade/Fatopress/GazetaPress)
Campeonato Catarinense

  1. 19h: Santa Catarina x Barra — N Sports, Metrópoles Esportes e SportyNet
  2. 19h30: Brusque x Concórdia — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Roraimense

  • 19h: São Raimundo-RR x Monte Roraima — TV Imperial

Campeonato Carioca

  1. 21h: Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ — ge tv, Sportv e Premiere
  2. 21h: Volta Redonda x Madureira — Premiere
  3. 21h: Bangu x Boavista — Premiere
  4. 21h: Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu — Premiere

Campeonato Mexicano

  • 22h: Atlas x Pumas — SportyNet (TV e YouTube)
  • 0h05: América x Monterrey — SportyNet (TV e YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

