Análise: início turbulento não esconde potencial de Lucas Paquetá no Flamengo

O desempenho de Lucas Paquetá em seu retorno ao Flamengo ainda está distante do esperado pelo torcedor. É verdade que tanto o número de jogos quanto o tempo de preparação ainda são poucos. Mesmo assim, o início intenso e participativo, apesar de irregular, dá indícios de um crescimento da equipe com a participação do camisa 20.

Lances específicos de Paquetá chamam a atenção de torcedores do Flamengo

Duas jogadas com participação fundamental de Lucas Paquetá repercutiram entre os rubro-negros. A primeira foi contra o Corinthians, na decisão da Supercopa Rei. Com o Rubro-Negro com um jogador a menos, o Garoto do Ninho entrou no confronto no segundo tempo e teve a grande chance do time carioca. O camisa 20 recebeu um cruzamento açucarado, livre na área. Entretanto, o meia não conseguiu pegar bem na bola, que passou por cima do gol defendido por Hugo.

Já na partida contra o Internacional, Paquetá errou um passe que resultou no contra-ataque do Colorado, que abriu o placar na reta final da primeira etapa.

Participação tática no time de Filipe Luís

Paquetá foi titular contra o Internacional e jogou grande parte da partida aberto pelo lado direito, fazendo dobradinha com Royal. Porém, em um momento negativo do lateral, a dupla não funcionou como o esperado.

Durante alguns momentos da partida, o meio-campista caiu para o meio do campo, atuando no setor de Arrascaeta e, eventualmente, ocupando a vaga de Bruno Henrique (efetuou uma boa finalização), que se deslocava. Entretanto, a participação do jogador na parte central do gramado liga um alerta.

Lucas Paquetá em Flamengo x Internacional no Maracanã (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

A forte marcação do Internacional impediu um bom desenvolvimento de Paquetá mais centralizado. No mapa de jogo do meia, ficou evidente que ele encontrou dificuldades para acertar os passes por essa região do campo. Foi nesse cenário, inclusive, que saiu o gol adversário.

Com a forte concorrência no meio-campo, tanto como segundo volante, com Jorginho, quanto mais centralizado, com Arrascaeta, Paquetá terá que se adaptar a jogar mais aberto, desafio que precisará encarar no Flamengo.

Ansiedade por gol e por bom desempenho é nítida em campo

A contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Paquetá carrega o peso de ser a solução em um Flamengo que vive um momento delicado neste início de ano. A busca pelo gol e pelo bom desempenho é evidente. A jogada em que o meia "tira" o gol de Varela contra o Inter comprova isso. Além disso, as saídas constantes de sua posição para buscar a bola demonstram essa tentativa de protagonismo. Isso, entretanto, precisará ser corrigido.

Pouco tempo de treinamentos com o elenco

É evidente que, para ter sintonia com os novos companheiros de Flamengo, Paquetá precisa de um número maior de treinos. Desde sua chegada ao clube, o meia participou de apenas duas atividades em campo. Com o tempo, a tendência é que o entrosamento melhore.

O que o torcedor pode esperar para os próximos jogos

A qualidade técnica de Lucas Paquetá é indiscutível. Os erros do meia neste início na nova equipe são explicados pela falta de atividades com o grupo, além, claro, do aspecto físico.

