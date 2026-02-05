menu hamburguer
Lance a Lance analisa riscos de Vasco e Flamengo, e projeta dérbi no Paulistão

Programa acontece nesta sexta-feira (6), às 18h

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
23:21
Dia 05/02/2026
Lance a Lance acontece nesta sexta-feira (6) (Foto: Reprodução)
imagem cameraLance a Lance acontece nesta sexta-feira (6) (Foto: Reprodução)
O Lance a Lance desta sexta-feira (6), às 18h, chega com uma edição decisiva, acompanhando de perto a reta final da primeira fase dos estaduais e os cenários de pressão para os grandes clubes do país.

No Campeonato Carioca, o destaque fica para a situação do Flamengo, que corre o risco de ficar fora das quartas de final. O Rubro-Negro precisa vencer o Sampaio Corrêa e ainda torcer por uma combinação de resultados para avançar. Quem também vive um momento de alerta é o Vasco, que entra em campo contra o Botafogo precisando da vitória para não depender de outros resultados na luta pela classificação.

Em São Paulo, o programa também analisa o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras. O Verdão chega motivado para o confronto, embalado pela chegada de Arias, que reforça o elenco em um momento importante da temporada. 

Esses e outros assuntos do futebol nacional estarão em pauta no Lance a Lance, com apresentação de João Lidington e comentários de JP Sombra e Lucas Borges, trazendo análise, informação e debate sobre os principais jogos e personagens do dia.

