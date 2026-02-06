A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro escalou Yuri Elino Ferreira para apitar o clássico entre Vasco e Botafogo, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca.

Na atual temporada, Yuri Elino, de 33 anos, trabalhou em dois jogos do Campeonato Carioca: Volta Redonda 3 x 0 Flamengo, e Maricá 0 x 1 Sampaio Corrêa, pelas segunda e quarta rodadas, respectivamente.

Yuri Elino será auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca. O quarto árbitro do clássico será Bruno Rezende de Lima, enquanto o VAR será de responsabilidade de Philip Gegorg Bennett.

Yuri Elino será o árbitro do jogo entre Vasco e Botafogo

O que está em jogo para o duelo entre Vasco e Botafogo

Mandante da partida em São Januário, o Vasco entrará em campi sabendo da sua real condição de olho na classificação. Caso o Sampaio Corrêa não vença o Flamengo, o Cruz-Maltino, que vem em má fase sob o comando de Fernando Diniz, já estará classificado para as quartas de final do Cariocão.

Se a equipe da Região dos Lagos vencer, e Bangu e Volta Redonda também triunfarem sobre Madureira e Boavista, respectivamente, o Gigante da Colina terá de vencer o Botafogo para avançar. Todos os jogos citados acima acontecerão neste sábado, às 21h.

O Botafogo, por sua vez, já está classificado e pode ter a primeira colocação do Grupo B antes mesmo do clássico, caso Madureira e Boavista não vençam.

