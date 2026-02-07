Reestruturação, glórias e conflito: como foi o trabalho de Thairo Arruda no Botafogo

Um dos pilares do projeto da SAF, Thairo Arruda deixou o cargo de CEO do Botafogo e se despediu da operação do clube quatro anos após sua chegada ao Nilton Santos. Como braço direito de John Textor — até a ruptura no início deste ano — e líder, foram muitos os desafios para colocar o Glorioso novamente no cenário do protagonismo com uma nova estrutura.

Thairo Arruda apresentou o Botafogo a John Textor em 2022, em conjunto com Danilo Caixeiro na empresa Matix Capital, com o objetivo de convencer o empresário estadunidense a tornar-se acionista majoritário. A parceria foi fundamental, houve boa relação e Textor assinou o contrato de acionistas com 90% do futebol do Alvinegro.

Dentre as principais missões de Thairo estavam a reestruturação do clube, que definhava no modelo associativo com dívida bilionária. O então dirigente teve trabalho árduo em organização do passivo do novo modelo de gestão e profissionalização das pastas, alinhando a operação brasileira com o modelo de multi-clubes da Eagle Football, empresa de Textor.

O dia a dia foi elevado a um nível jamais visto pelo Botafogo no curto prazo. Centro de Treinamento em desenvolvimento e com estrutura de última geração, Estádio Nilton Santos reformado após anos e controle de gestão para, passo a passo, alavancar.

Conquistas e problemas no Botafogo

Em sua trajetória, o modus operandi da gestão alvinegra relacionado às dívidas sempre chamou atenção do mercado, ainda que negativamente. A política de "esticar a corda" até o limite para conseguir alto deságio em dívidas fez do Botafogo um clube de difícil relação nos bastidores. Mesmo assim, o Glorioso, representado diariamente por Thairo no Rio e com o aporte de John Textor, alcançou a glória.

Thairo Arruda não é mais CEO do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

As conquistas esportivas neste novo modelo de negócio aliviaram a pressão do clube. Em 2024, apesar de já conviver com a batalha societária nos bastidores da Eagle, o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com um dos melhores times de sua gloriosa história.

O executivo deixa o Glorioso justamente no momento de maior crise da era SAF. A saída de Thairo Arruda foi motivada por conflito com John Textor em meio à condução de um empréstimo que o clube aguarda através de uma empresa parceira do estadunidense, esta especializada em recuperação de "ativos podres", em grave momento financeiro.

Thairo Arruda era o principal aliado de Textor, mas optou por se posicionar. No fim de janeiro, o então CEO se recusou a assinar pela entrada de verba alegando que as condições para isso poderiam ser prejudiciais à saúde financeira do projeto. Textor chegou a sinalizar com uma demissão, mas foi impedido por uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro que proíbe mudanças societárias na SAF.

— O projeto segue. O clube é maior do que qualquer pessoa. E a torcida é a alma que move tudo isso. Vocês são a força que empurra, sustenta e faz o clube sobreviver nos momentos mais difíceis. Por isso, deixo um último pedido, do fundo do coração: continuem. Apoiando e acreditando. Empurrando esse time de guerreiros dentro e fora de campo — disse Thairo, em sua despedida.

Com essa movimentação, a tendência é que John Textor se fortaleça nos bastidores do Botafogo. O estadunidense ainda não indicou novos passos para o projeto.

