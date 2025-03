Flamengo e Fluminense buscam venda de naming rights do Maracanã

O Maracanã pode ganhar um novo nome, a depender da vontade de Flamengo e Fluminense, administradores do estádio. Liderada pelo Rubro-Negro, a dupla busca parcerias para as vendas de naming rights do Mário Filho.

Presidente do Fla, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, apresentou propostas para potencializar a arrecadação do estádio ao Conselho Deliberativo do clube na última quinta-feira (20). Entre elas, novas opções de estacionamento, alimentação e bebida, nova área para desembarque de torcedores e a venda dos naming rights. A informação foi publicada inicialmente pela "ESPN" e confirmada pelo Lance!.

Durante a reunião com os conselheiros, Bap chegou a usar como exemplo o Allianz Parque, do Palmeiras, que daria lucro "30% superior ao Maracanã". O Flamengo tem conversas com Fluminense, Governo do estado e Prefeitura do Rio para colocar em prática as ideias.

Fluminense dá aval

Co-administrador do Maracanã junto ao rival, o Tricolor deu aval para a proposta do Fla para venda dos naming rights, segundo informação do portal "Ge". A dupla é responsável pela administração do estádio pelos próximos 20 anos. Contudo, a ideia terá de passar pela avaliação jurídica e do Governo do Estado, já que o assunto não foi especificado no edital.

