Fluminense vive dilema para estreia do Brasileirão

Mano Menezes terá "dor de cabeça" para definir um escolhido para a lateral direita na estreia do Campeonato Brasileiro. O Fluminense conta com Guga e Samuel Xavier na disputa pela titularidade e vive um dilema.

A tendência é de que Guga seja o titular. No entanto, com a lesão de Gabriel Fuentes, Mano Menezes optou por trocar os titulares na segunda partida da final do Campeonato Carioca. Samuel Xavier começou a partida, diferentemente do que aconteceu no primeiro jogo, quando Guga jogou.

Em termos numéricos, Guga e Samuel Xavier fazem uma disputa acirrada pela titularidade na lateral direita do Fluminense. Ao todo, são nove jogos do primeiro contra 10 do segundo. Confira os dados abaixo.

Comparativo entre Guga e Samuel Xavier:

Guga

9 jogos (8 como titular)

712 minutos

9 desarmes

12 interceptações

14 dribles sofridos

8 passes decisivos

5 finalizações

6 duelos aéreos ganhos

Samuel Xavier

10 jogos (7 como titular) 616 minutos 1 gol 3 desarmes 10 interceptações 3 dribles sofridos 4 passes decisivos 3 finalizações 4 duelos aéreos ganhos

Em temporadas passadas, Samuel Xavier foi soberano como lateral-direito. Já Guga, foi improvisado para poder ter oportunidades.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (29), quando enfrenta o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, na Arena Castelão.