O Fluminense vai encarar uma maratona intensa de jogos após a disputa da Data Fifa. O Tricolor volta a campo somente no dia 29 de março, quando enfrentará o Fortaleza, no Castelão, na estreia do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Num período de 29 dias, o Tricolor entrará em campo em nove partidas. Uma média de um confronto a cada três dias, que terminará no clássico contra o Botafogo, previsto para ser no dia 26 de abril.

Além da maratona de jogos, o Fluminense fará longas viagens. Por exemplo: após enfrentar o Fortaleza, cerca de 2.191 km, o Tricolor vai até a Colômbia, para jogar contra o Once Caldas, cerca de 4.758 km. Ao final da sequência de partidas, o clube das Laranjeiras viajará 2.932 km até Santiago, onde entra em campo com o Union Española.

continua após a publicidade

➡️ Sidnei e Freytes serão julgados por expulsão na final do Carioca

Confira a agenda do Fluminense

Fortaleza x Fluminense

Brasileirão - 1ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 29 de março, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Once Caldas x Fluminense

Sul-Americana - Fase de grupos - 1ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 1º de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Palogrande, em Caldas (COL)

continua após a publicidade

Fluminense x Bragantino

Brasileirão - 2ª rodada

🗓️ Data: sábado, 5 de abril (data base)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense x GV Club Deportivo San José

Sul-Americana - Fase de grupos - 2ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 10 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense x Santos

Brasileirão - 3ª rodada

🗓️ Data: sábado, 12 de abril (data base)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Corinthians x Fluminense

Brasileirão - 4ª rodada

🗓️ Data: quarta-feira, 16 de abril

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Fluminense x Vitória

Brasileirão - 5ª rodada

🗓️ Data: sábado, 19 de abril (data base)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Union Española x Fluminense

Sul-Americana - Fase de grupos - 3ª rodada

🗓️ Data e hora: terça-feira, 22 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santa Laura, Santiago (CHI)

Botafogo x Fluminense

Brasileirão - 6ª rodada

🗓️ Data: sábado, 26 de abril (data base)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)