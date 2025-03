Flamengo confirma lesão de Arrascaeta e atualiza situação de lesionados

O Flamengo atualizou o quadro de lesão dos atletas que desfalcam a equipe durante a Data Fifa. Com oito convocados para suas respectivas seleções, três deles foram cortados depois do primeiro compromisso pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: Gerson, Arrascaeta e De la Cruz.

O departamento médico rubro-negro ligou o alerta para a gravidade de possíveis lesões. Os uruguaios retornam ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24), mas a boa notícia é que o caso de Nico De la Cruz não foi por motivos de saúde. No entanto, Gerson e Arrascaeta serão avaliados para dar continuidado no tratamento.

Os três jogadores rubro-negros entraram em campo na última semana. Gerson foi titular pela Seleção Brasileira no duelo contra a Colômbia na quinta-feira (20), mas deixou o campo ainda no primeiro tempo, com muitas dores, ao sentir a posterior da coxa esquerda. Em primeiro exame, não foi constatada lesão.

Já Arrascaeta sentiu o adutor na coxa esquerda ainda no aquecimento do duelo contra a Argentina, mas entrou em campo como titular. Durante o jogo, ele sinalizou novamente o desconforto e recebeu novo atendimento. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o meia pediu para ser substituído.

Veja boletim do Flamengo

GERSON

Após ser desconvocado pela Seleção Brasileira, o jogador se reapresenta ao Flamengo nesta segunda-feira (24) para dar continuidade ao tratamento. Fará novo exame de imagem no clube.

DE LA CRUZ

Após ser liberado pela seleção uruguaia, o Departamento Médico do Flamengo foi informado que a decisão não foi tomada por motivos de saúde. O atleta chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24).

DE ARRASCAETA

Exame de imagem realizado pela seleção uruguaia constatou lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Jogador tem feito tratamento diariamente desde então. Chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24).

DANILO

Zagueiro está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos em campo.

BRUNO HENRIQUE

Atacante segue planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico. Iniciará trabalho de recondicionamento físico no campo.

PEDRO

Atacante segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico, já realizando trabalhos com a preparação física há um mês.

VIÑA

Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico. Realiza trabalhos diários com a fisioterapia do clube.

O Flamengo entra em campo contra o Internacional no próximo sábado (29) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Apesar dos desfalques de Gerson e Arrascaeta, De la Cruz está em plenas condições físicas e estará à disposição de Filipe Luís.