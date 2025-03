Flamengo tem retorno de cortados por seleções e avalia condições físicas

O Flamengo terá os retornos antecipados de Gerson, Giorgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, cortados por suas seleções após a 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto os dois primeiros deixaram os compromissos de Brasil e Uruguai, respectivamente, com dores musculares, Nico não apresentou problemas físicos.

Gerson precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do duelo entre a Seleção Brasileira e a Colômbia, na última quinta-feira (20). Exames posteriores não apontaram lesão, mas o capitão rubro-negro tem contratura e fadiga muscular na posterior da coxa esquerda. Assim, o Coringa se reapresenta ao Fla nesta segunda-feira (24).

Quem também está de volta nesta segunda é De la Cruz. A seleção uruguaia não confirmou o motivo do corte, mas o meio-campista não tem qualquer lesão ou problema físico. Desta forma, Nico não preocupa o Departamento Médico do Flamengo.

Por último, a situação do outro uruguaio cortado da Celeste é mais complicada. Arrascaeta foi substituído nos minutos finais do primeiro no clássico contra a Argentina na última sexta-feira (21), com incômodo muscular. Diferente dos companheiros, o camisa 10 só se reapresentará ao Rubro-Negro na terça-feira (25). Ele passou por exames no sábado (21), cujos resultados não foram divulgados.

