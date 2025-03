Primeiro campeão brasileiro da história: quem foi?

Ao se falar em Campeonato Brasileiro, muitos pensam na edição de 1971 como a primeira oficial da principal competição nacional. No entanto, em agosto de 2023, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu oficialmente o Torneio dos Campeões de 1937 como a primeira edição do Campeonato Brasileiro, consagrando o Atlético Mineiro como o primeiro clube campeão do Brasil. O Lance! responde quem foi o primeiro campeão brasileiro da história.

O Torneio dos Campeões foi organizado pela Federação Brasileira de Football (FBF), entidade que representava o futebol profissional no país, enquanto a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) — predecessora da CBF — ainda mantinha o regime amador. A competição reuniu os campeões estaduais de 1936 filiados à FBF e foi disputada entre janeiro e fevereiro de 1937.

Atlético-MG: primeiro campeão brasileiro da história

Contexto histórico: o futebol brasileiro em transformação

Durante a década de 1930, o futebol brasileiro passava por um processo de profissionalização. A FBF liderava esse movimento, enquanto a CBD mantinha uma estrutura voltada ao amadorismo. A FBF já havia organizado campeonatos de seleções estaduais (1933-1935), mas em 1937 decidiu criar um torneio com clubes, adotando o novo modelo nacional.

Participaram da edição de 1937 os seguintes clubes: Atlético Mineiro (campeão mineiro), Fluminense (campeão carioca da LCF), Portuguesa (campeã paulista da APEA), Rio Branco-ES, Aliança-RJ (campeão campista) e a Liga da Marinha, convidada. O campeonato teve fase preliminar e um quadrangular final, totalizando 14 jogos com média de 4,86 gols por partida.

Campanha do Atlético-MG: do tropeço à glória

A trajetória do Atlético começou com um revés: derrota por 6 a 0 para o Fluminense no Estádio das Laranjeiras. Mas a equipe se recuperou rapidamente. No returno, venceu os cariocas por 4 a 1, com gols de Nicola, Alfredo e Paulista. Essa vitória reacendeu a esperança e pavimentou o caminho rumo ao título.

A conquista foi sacramentada no dia 3 de fevereiro de 1937, quando o Atlético goleou o Rio Branco por 5 a 1, em Belo Horizonte, tornando-se campeão antecipado. Ainda restava um jogo contra a Portuguesa, que terminou com vitória por 3 a 2 para os mineiros. Ao fim do torneio, o Atlético somou quatro vitórias, um empate e uma derrota, totalizando 9 pontos e saldo positivo de sete gols.

O artilheiro da competição foi Paulista, do Atlético, com 8 gols marcados. Outros nomes que se destacaram foram Guará, Alfredo, Nicola e o goleiro Kafunga — que mais tarde viraria ídolo do clube.

Reconhecimento oficial pela CBF

Embora o título tenha sido amplamente noticiado como nacional à época, inclusive em jornais como O Globo, Estado de Minas e Correio da Manhã, o reconhecimento oficial só veio em 2023. Após o envio de um dossiê completo à CBF, contendo documentos e manchetes históricas, o Atlético teve seu pedido aceito.

Assim, o Torneio dos Campeões de 1937 passou a ser considerado a primeira edição do Campeonato Brasileiro, da mesma forma que a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa já haviam sido reconhecidos em 2010.

Com isso, o Atlético Mineiro soma dois títulos oficiais do Campeonato Brasileiro: 1937 e 1971.

Um marco para o futebol nacional e para o Atlético-MG

O título de 1937 representa mais do que uma conquista esportiva. É símbolo de um período de transição no futebol brasileiro e da consolidação do profissionalismo. A decisão da CBF em reconhecer oficialmente o torneio é uma reparação histórica que dá ainda mais peso à trajetória vitoriosa do Atlético.

Além disso, a conquista está eternizada até mesmo no hino do clube, com a frase: “Nós somos campeões dos campeões, somos o orgulho do esporte nacional.”

Hoje, o Galo é celebrado não só como campeão brasileiro moderno, mas como pioneiro e protagonista do primeiro grande capítulo do futebol nacional.