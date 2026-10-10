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Fla-Flu pelo Brasileirão pode antecipar final inédita da Libertadores

Rivais se enfrentam no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e estão a dois jogos de uma possível decisão continental em Montevidéu

PorBernardo PinhoLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 09:30
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Flamengo e Fluminense podem fazer final da Libertadores
Flamengo e Fluminense podem fazer final da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da rivalidade natural e da disputa por pontos na competição, o clássico pode ser uma prévia de um confronto ainda maior: uma final inédita entre os clubes na Libertadores.

Os dois rivais estão nas semifinais da competição continental, mas em lados opostos da chave. O Fluminense enfrenta o Palmeiras, e o Flamengo terá pela frente o Estudiantes, da Argentina. Caso avancem, os cariocas disputarão o título sul-americano no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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Seria a primeira vez que Flamengo e Fluminense se enfrentariam em uma decisão de Libertadores.

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 61 pontos, e o Fluminense ocupa a terceira colocação, com 51. O Rubro-Negro chega ao clássico após empatar por 2 a 2 com o Santos, enquanto o Tricolor vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba.

Caminho até uma possível final entre Flamengo e Fluminense

O Fluminense abre a semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira (14), às 21h30, contra o Palmeiras, no Maracanã. A partida de volta será disputada no dia 21, no Nubank Parque, em São Paulo.

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O Flamengo, por sua vez, visita o Estudiantes na quinta-feira (15), às 21h30, em La Plata, na Argentina. O segundo confronto acontece no dia 22, no Maracanã.

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A proximidade dos compromissos também coloca os treinadores Marcão e Leonardo Jardim diante de uma decisão sobre a utilização dos titulares no clássico. Entre o Fla-Flu e os primeiros jogos das semifinais, o Fluminense terá três dias de intervalo, enquanto o Flamengo contará com quatro, mas fará uma viagem internacional.

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Rivais buscam mais uma conquista continental

Campeão da Libertadores em 2023, quando venceu o Boca Juniors no Maracanã, o Fluminense tenta chegar à segunda decisão de sua história recente na competição e conquistar o bicampeonato.

O Flamengo, por outro lado, busca defender o título conquistado em 2025, diante do Palmeiras. Tetracampeão continental, o Rubro-Negro tenta alcançar sua quinta conquista.

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Antes de saberem se poderão disputar a taça em Montevidéu, os rivais terão um confronto direto no Maracanã. O clássico deste domingo será o último encontro entre eles antes das semifinais da Libertadores.

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Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
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