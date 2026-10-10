O atacante Neymar voltou a atuar pelo Santos na última quinta-feira (8), ao sair do banco de reservas e marcar os dois gols do empate em 2 a 2 contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. Com a atuação, o camisa 10 ampliou sua temporada com mais participações diretas em gols desde a jornada 2022/23 e segue como o segundo atleta mais decisivo do elenco praiano no ano.

Além de garantir um ponto fundamental na Vila, fazendo o Peixe reagir após estar dois gols atrás no placar pela primeira vez em 2026, o resultado manteve o Alvinegro vivo na briga por vaga na Libertadores. O clube ocupa a oitava colocação, com 42 pontos, seis a menos que o Cruzeiro, quinto colocado e primeiro time na zona de classificação para a pré-Libertadores.

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Camisa 10 vive temporada mais produtiva no Santos desde o retorno

Afastado desde 2 de setembro por conta de uma lesão no reto anterior da coxa direita, sofrida na Copa do Brasil contra o Palmeiras, Neymar precisou de apenas 45 minutos em campo contra o Rubro-Negro para converter duas penalidades e mudar o panorama da partida.

Com os dois tentos, o atacante chegou a dez gols e oito assistências no ano, somando 18 participações diretas em 25 partidas. O desempenho supera os números de sua temporada passada, 15 participações, com 11 gols e quatro assistências, e representa seu melhor índice individual desde 2022/23, quando contabilizou 34 participações, tendo 18 gols e 16 assistências.

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Na artilharia de participações do elenco santista em 2026, Neymar fica atrás apenas de Gabigol, que lidera o ranking com 32 contribuições diretas, com 23 gols e nove assistências.

Top-5 jogadores com mais participações em gols no Santos em 2026:

1. Gabigol: 32 (23G + 9A) 2. Neymar: 18 (10G + 8A) 3. Gabriel Bontempo: 10 (6G + 4A) 4. Benjamin Rollheiser: 10 (5G + 5A) 5. Álvaro Barreal: 7 (6G + 1A)

*G= Gols / A = assistências / Dados: Sofacore

Neymar durante a partida contra o Flamengo - (Foto: Raul Baretta/ Santo FC.)

Confronto com o Atlético-MG é direto na tabela e tem Neymar como dúvida

O Santos volta a campo neste domingo (11), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, pela 30ª rodada do Brasileirão. O duelo é considerado confronto direto na briga pelas primeiras posições: o Galo é o sétimo colocado, com 44 pontos, dois a mais que o Peixe.

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A partida abre uma sequência de dois compromissos seguidos do Alvinegro fora de casa. Após o duelo em Belo Horizonte, a equipe viaja ao Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, no dia 18 de outubro, no Maracanã.

Apesar da atuação decisiva na última quinta-feira, Neymar segue como dúvida para viajar com a delegação a Minas Gerais. A comissão técnica e o departamento médico avaliam o impacto do gramado sintético da Arena MRV na recuperação do camisa 10.

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A cautela física ficou evidente na postura do atleta contra o Flamengo, quando evitou chutes de longa distância e cobrou falta com a perna esquerda:

— Chutei de esquerda porque eu não poderia chutar muito forte, né? Porque eu tô voltando de lesão. Voltei hoje porque poderia voltar, mas pediram para eu não ficar chutando de muito longe, então não arrisquei passes de longa distância — revelou o atacante após a partida.