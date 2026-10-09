O técnico William Batista falou pela primeira vez como comandante da equipe profissional do Corinthians, função que ocupa interinamente após a demissão de Fernando Diniz. O treinador da equipe sub-20 assumiu a responsabilidade de dirigir o Timão no clássico contra o Palmeiras, marcado para domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Nesta sexta-feira (9), William Batista comandou sua primeira atividade com o elenco principal no CT Dr. Joaquim Grava. Após o treinamento, o profissional compartilhou suas primeiras impressões sobre o novo desafio e o período de preparação para o Dérbi. O treinador contará com o auxílio de Léo Porto na comissão técnica durante sua passagem interina pelo comando alvinegro.

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— Foi legal. Alguns jogadores eu já conhecia por ter trabalhado em outros clubes. Alguns da base também. Rapaziada é do bem. Os caras são dedicados e trabalhadores. A recepção foi a melhor possível, isso gera conexão e é importante para nós para cumprir tudo aquilo que for estratégico para o jogo de domingo — comentou William Batista.

O Corinthians atravessa um momento delicado na temporada. A equipe acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, sequência em que marcou apenas seis gols e sofreu 14. O desempenho negativo aumentou a pressão sobre o elenco em meio à luta contra o rebaixamento.

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— Temos uma expectativa de fazer tudo aquilo que a gente controla muito bem-feito. Fazer com excelência. Quero colocar coisas das quais eu acredito que uma equipe precisa ter para vencer um clássico, mas muito focado no que a gente é, no que podemos fazer, no que vamos construir nestes dois dias junto com os jogadores — completou.

William Batista comandará o Corinthians no clássico contra o Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Conheça William Batista, técnico interino do Corinthians

William Batista, de 33 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2025 para assumir a equipe sub-20. Antes, acumulou passagens pelas categorias de base de Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e América-MG, clube pelo qual também comandou o elenco profissional e conquistou o vice-campeonato mineiro. No time mineiro, tornou-se o treinador mais jovem a dirigir a equipe no Campeonato Brasileiro, marca que já havia alcançado durante sua passagem como interino pelo Vasco.

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À frente do sub-20 do Corinthians, William Batista soma 40 partidas em 2026, com 22 vitórias, oito empates e 10 derrotas, alcançando 61,7% de aproveitamento. A equipe voltou a avançar à segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, algo que não acontecia desde 2023. No Campeonato Paulista Sub-20, o desempenho também chama atenção: são 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 16 jogos, com três gols sofridos, nenhum deles fora de casa. O time terminou a primeira fase com a melhor defesa da competição e registra sua melhor campanha no estadual nos últimos três anos.

O trabalho também representa um processo de reconstrução da categoria, afetada pelas mudanças promovidas pela gestão anterior. O aproveitamento em 2026 se aproxima do registrado em 2022, quando o Corinthians contava com jogadores como Murillo, Breno Bidon, Léo Maná, Ryan, Kayke, Biro e Arthur Sousa, que posteriormente chegaram ao elenco profissional.

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Outro ponto importante é a retomada da integração entre a base e a equipe principal. Depois das promoções de André, Gui Negão e Dieguinho em 2025, nomes como Yago Mello, Iago Machado, Luizinho e Matheus Corrêa também tiveram oportunidades no profissional nesta temporada.