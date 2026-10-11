Flamengo e Fluminense entram em campo neste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, com elencos que reúnem alguns dos jogadores mais experientes do futebol brasileiro. De um lado, Fábio, Thiago Silva e Hulk seguem em atividade após os 40 anos. Do outro, Bruno Henrique, Danilo, Alex Sandro e outros veteranos têm papel importante no time comandado por Leonardo Jardim.

Além de passagens por grandes clubes europeus e seleções nacionais, os jogadores acumulam títulos de Libertadores, competições nacionais e torneios internacionais.

continua após a publicidade

➡️Entenda por que Flamengo x Fluminense não será às 16h na Globo

O Fluminense chega ao confronto na terceira colocação, com 51 pontos, e o Flamengo lidera o Brasileirão, com 61. Os rivais também disputam as semifinais da Libertadores na próxima semana, o que pode influenciar a utilização dos atletas mais experientes.

➡️Fla-Flu coloca rivais diante de dilema antes da Libertadores; veja estratégias

Fluminense tem trio de jogadores acima dos 40 anos; Hulk e Ganso começam no banco contra o Flamengo

Fábio é o mais velho entre os jogadores dos dois elencos. Aos 46 anos, completados em setembro, o goleiro permanece como titular absoluto do Fluminense. Campeão da Libertadores de 2023, o camisa 1 é uma das principais referências de experiência do grupo.

continua após a publicidade

Thiago Silva, de 42 anos, também segue como peça importante da defesa tricolor. O zagueiro construiu boa parte da carreira no futebol europeu, conquistou a Champions League pelo Chelsea e disputou quatro Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. De volta ao clube que o projetou, tornou-se uma das lideranças da equipe, mas deve ser preservado em Flamengo x Fluminense.

No ataque, Hulk, de 40 anos, vive bom momento desde a chegada de Marcão. O atacante recuperou o protagonismo ofensivo e voltou a ser decisivo para o Fluminense na reta final da temporada. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, o jogador busca conquistar a Libertadores pela primeira vez na carreira.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ganso completa o grupo de veteranos tricolores. Aos 36 anos, o meia fará 37 nesta segunda-feira (12), um dia depois do clássico. É outro que começará Flamengo x Fluminense no banco. Campeão da Libertadores de 2023, permanece como uma das principais opções para organizar o setor ofensivo da equipe.

Marcão deve utilizar uma formação mista para administrar o desgaste físico antes da semifinal contra o Palmeiras. Thiago Silva, Hulk e Ganso estão entre os jogadores que podem começar no banco de reservas.

continua após a publicidade

Ganso em Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Flamengo reúne jogadores com experiência internacional

O Flamengo também conta com um grupo de atletas acima dos 30 anos. Bruno Henrique, de 35, é um dos principais representantes da geração que acumulou conquistas pelo clube desde 2019. O atacante participou dos títulos da Libertadores de 2019, 2022 e 2025 e segue como alternativa importante para o setor ofensivo. Deve ser reserva em Flamengo x Fluminense.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Danilo, também de 35 anos, soma passagens por Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, além de duas participações em Copas do Mundo. O defensor conquistou duas edições da Champions League pelo clube espanhol e chegou ao Flamengo em 2025.

continua após a publicidade

Bruno Henrique em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Alex Sandro, outro jogador de 35 anos, construiu trajetória de mais de uma década na Europa, com destaque para a passagem pela Juventus. O lateral-esquerdo também disputou a Copa do Mundo de 2022 e conquistou a Libertadores de 2025 com o Flamengo.

O elenco rubro-negro ainda conta com Varela, de 33 anos, Erick Pulgar, de 32, e Saúl Ñíguez, de 31. Jorginho, de 34, seria outro nome de destaque, mas está suspenso para o clássico entre Flamengo e Fluminense após a expulsão contra o Santos. Arrascaeta, de 32, também será desfalque por lesão.

continua após a publicidade

A bola rola no Maracanã às 17h30 deste domingo (11).