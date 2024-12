Fim da linha! Técnico anuncia saída de clube após término do Brasileirão

O Brasileirão terminou neste domingo (8), e já tem clube sem treinador para a próxima temporada. Após a derrota para o Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Nabi Abi Chedid, o técnico Cláudio Tencati anunciou a saída do Criciúma, onde trabalhava há mais de três anos. O Tigre terminou na 18ª posição, rebaixado para a Série B com 38 pontos.

- Nossa desculpa para nossa torcida. É vergonhoso o que a gente passou nessa reta final. Cumprimos todas as metas que procuramos estabelecer para o clube, somente essa (a permanência) que não cumprimos. Fizemos grande parte da competição com honra, disciplina e nessa reta final deixamos a desejar. E é uma culpa de comissão técnica, jogadores e direção do clube - começou.

- Nesse momento, tive uma conversa Eder, Juliano, a gente já vinha conversando para um planejamento de 2025, primeiro compromisso com o presidente, mas ele se afastou, inclusive também deixei algumas coisas no passado, tive a oportunidade de sair e não sai, porque honrei o compromisso até o último jogo com o Criciúma. Então mantive minha palavra, mas diante das mudanças e acontecimentos, falei para Juliano, Eder e Alexandre, que neste momento está como presidente do clube, que eu não tenho condições de permanecer a frente do clube - completou.

Contratado em outubro de 2021, Tencati levou o Criciúma da Série C para a B. Em 2023, conquistou o acesso para a elite do Brasileirão. Além dos acessos, o treinador também conquistou o bicampeonato do Catarinense, em 2023 e 2024. Além do Criciúma, o comandante também passou por Atlético-GO, Vitória, Londrina, Brasil de Pelotas, Paranavaí e Cianorte.