Melhor do Botafogo em números fica fora da seleção do Brasileirão

Apesar de ter liderado o Botafogo nas principais estatísticas ofensivas, o meia-atacante Jefferson Savarino não foi escolhido para a seleção do Brasileirão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, o Alvinegro teve outros cinco nomes na equipe ideal do torneio: o goleiro John, os zagueiros Bastos e Barboza, o volante Marlon Freitas e o atacante Luiz Henrique.

O venezuelano de 28 anos liderou o Botafogo em gols (8), assistências (7), participações em gols (15), grandes chances criadas (11) e passes decisivos por partida (2.6) no Brasileirão, segundo dados do aplicativo "Sofascore". Savarino também teve a maior nota média da equipe: 7.35.

➡️ Com Bastos e sem Vitinho, Botafogo embarca para a Copa Intercontinental

O ex-jogador do Atlético-MG foi decisivo mais uma vez neste domingo (8). O atacante marcou um belo gol, que abriu o placar contra o São Paulo no Nilton Santos. O Botafogo venceu a partida por 2 a 1 e confirmou o título do Brasileirão, com seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras.

Savarino entre todos os jogadores do Brasileiro

1º em grandes chances criadas - 11

3º em assistências - 7

7º em participações em gols - 15

10º em nota média - 7.35

14º em gols - 8

Fonte: Sofascore

Savarino comemora gol para o Botafogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Líderes do Botafogo em participações em gols no Brasileirão

1º - Savarino (15)

2º - Luiz Henrique (10)

3º - Igor Jesus e Tiquinho Soares (8)

4º - Cuiabano, Junior Santos, Gregore, Oscar Romero e Marlon Freitas (5)

Seleção do Brasileirão 2024, segundo a CBF