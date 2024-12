Fim do sofrimento! O RB Bragantino não tomou conhecimento do Criciúma, goleou por 5 a 1 no Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileirão, e garantiu a permanência na Série A. Todos os gols do Massa Bruta foram marcados por jogadores diferentes: Juninho Capixaba, Vinicinho, Eduardo Sasha, Mosquera e Jhon Jhon foram às redes, enquanto Rodrigo descontou para os visitantes.

A vitória colocou os paulistas em 16º lugar, fazendo o necessário para evitar o rebaixamento e se manter na elite do futebol brasileiro, com 44 pontos. O Tigre, por sua vez, já estava rebaixado e não tinha mais chances de escapar do Z4, estacionando na marca de 38 pontos.

👀 BRAGANTINO X CRICIÚMA: COMO FOI O JOGO?

O Bragantino iniciou o jogo pressionando o Tigre, usando ataques pelas pontas. Aos 10 minutos, a pressão surtiu efeito: Lincoln sofreu falta pela intermediária direita e levantou na confusão; após bate-rebate, a bola se ofereceu para Juninho Capixaba, que bateu desajeitado, mas com precisão suficiente para inaugurar o marcador.

Após o primeiro tento, o ritmo do Massa Bruta caiu, e o Criciúma chegou com perigo por intermédio de Pedro Rocha, em chute na rede pelo lado de fora. Mas aos 30', os comandados de Fernando Seabra ampliaram. Em grande jogada coletiva, todos os jogadores de frente da equipe tocaram na bola, e Hurtado fez um cruzamento forte na área para Vinicinho se esticar e balançar as redes.

Os catarinenses voltaram ao jogo ainda na reta final da etapa inicial. Cleiton já havia feito duas grandes intervenções em chegadas de Jhonata Robert e Arthur Caíke, mas em escanteio aos 38', Marcelo Hermes levantou na cabeça do capitão Rodrigo, que não precisou subir muito para testar firme e diminuir a desvantagem.

O segundo tempo foi de amplo domínio dos paulistas, que não encontraram dificuldade para ampliar. Com 10' no relógio, Jhon Jhon fez cruzamento preciso para Eduardo Sasha aparecer livre e testar no canto de Gustavo; 15 minutos depois, Mosquera, que havia acabado de entrar, deixou sua marca ao tabelar com Lucas Evangelista e bater rasteiro no canto, e posteriormente, fez linda jogada individual, deixando três marcadores para trás e servindo Jhon Jhon, que fuzilou as redes e fechou a conta.

Jogadores do Bragantino comemoram gol de Vinicinho diante do Criciúma (Foto: Diogo Reis/AGIF)

🔮 O QUE VEM POR AÍ?

O Bragantino, com a vitória, fugiu da zona de rebaixamento após uma briga agonizante, ultrapassou o Athletico-PR e sobreviveu na elite do Brasileirão, derrubando o Furacão. Já o Criciúma, por sua vez, já não tinha mais chances matemáticas de se livrar da queda, e voltará à Série B em 2025.

✅ FICHA TÉCNICA

RB Bragantino 5x1 Criciúma

38ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: Juninho Capixaba (RBB - 10' 1T); Vinicinho (RBB - 30' 1T); Rodrigo (CRI - 38' 1T); Eduardo Sasha (RBB - 10' 2T); Henry Mosquera (RBB - 25' 2T); Jhon Jhon (RBB - 35' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Vinicinho (RBB); Tobias Figueiredo, Barreto e Newton (CRI)

🟥 Cartões vermelhos: -

🏟️ Público:

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique (Douglas Mendes), Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul) e Lucas Evangelista; Vinicinho (Guilherme), Lincoln (Vitinho) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Henry Mosquera)



CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Jonathan (Dudu), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Ronald; Jhonata Robert (Eliedson), Newton, Barreto (Matheusinho) e Pedro Rocha (Yannick Bolasie); Arthur Caíke (Eduardo Melo)

🕴️ ARBITRAGEM

🕴️ Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Lucas Costa Modesto (DF)

4️⃣ Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)