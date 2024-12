Neste domingo (8), o Botafogo confirmou o favoritismo e venceu o São Paulo por 2 a 1, no Nilton Santos, se consagrando campeão brasileiro e encerrando um jejum de 29 anos. Depois de uma semana histórica em que, além do título nacional, conquistou a Libertadores, o Glorioso ainda disputa o Intercontinental na próxima semana. Com um sucesso meteórico, o técnico Artur Jorge tem recebido propostas e terá uma reunião com John Textor, dono da SAF, para decidir sua permanência no clube.

Durante a celebração do título do Brasileirão, o empresário admitiu que falará com o técnico sobre as propostas e garantiu que, se o português optar por deixar o Alvinegro, não será por questões financeiras.

– Arthur e eu não falamos sobre isso. Nós somos uma família. Ser um dos escolhidos é sobre a família. Ele sabe disso, não é sobre dinheiro. Todo mundo irá atrás dele. Eles irão atrás dos nossos jogadores. Eu disse antes, eles irão atrás das mulheres que fazem a comida, porque elas são incríveis. A equipe, o médico, os fisioterapeutas, as pessoas de marketing, todo mundo vai querer um monte de pessoas. Então temos que manter a família junta, seja o treinador, os jogadores ou a equipe - explicou.

– Sobre o treinador, ele tem um contrato. Ele ganhou bônus incríveis. Eu não acho que em sua cabeça é sobre dinheiro. Se você é escolhido, é sobre a família. Então, agora que isso acabou, ele e eu vamos conversar, como sempre fazemos, direto, um a um. Então é isso que vamos descobrir - completou Textor.

O contrato do treinador português com o Glorioso vai até dezembro de 2025. Mas, a passagem pelo futebol brasileiro pode ser mais breve. Segundo apuração do Lance!, o comandante tem recebido sondagens de clubes da Europa há semanas. Já houve consultas da Espanha, França, Inglaterra e até mesmo do mundo árabe.

Artur Jorge não pensa em deixar o Botafogo no momento. Ele está feliz, focado e motivado. Porém, como tudo no futebol, nunca se sabe o que pode surgir daqui a uma semana ou um ano. Atualmente, o clube carioca gasta cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões na cotação de momento) por ano com a comissão técnica.

Apesar do fim do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ainda tem mais um torneio para disputar. Após a conquista do título, o Glorioso embarca neste domingo (8), para Doha, no Qatar, para jogar a Copa Intercontinental, na próxima quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México. A bola rola a partir das 14h (de Brasília).